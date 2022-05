Tři faktory za současným a budoucím děním na akciích

Gabriela Santos z Asset Management míní, že za současným děním na akciových trzích stojí tři hlavní faktory. Prvním z nich je přehodnocování dlouhodobého růstového výhledu. K tomu se přidává „korekce excesů, které vznikly v posledních několika letech“. A do třetice je nyní podle strategičky na akciových i dluhopisových trzích velmi málo likvidity. Jak vidí další vývoj?



Výsledkem uvedených tří faktorů je znatelná korekce valuačních násobků. Index S&P 500 se tak nyní podle expertky obchoduje „s průměrnými valuacemi“. Ani to ale nevede investory k nějakému silnému přesvědčení, že korekce je u konce. Na to by podle strategičky musela nastat větší jistota ohledně dalšího růstového výhledu. Což znamená, že by musela klesnout nejistota na straně nákladů bydlení v USA, na straně sankcí vůči Rusku, a to kvůli vývoji cen komodit. V neposlední řadě by se musel vyjasnit další vývoj v Číně, a to ve vztahu k jejím pandemickým opatřením.







Ohledně likvidity Santos uvedla, že zatímco na počátku roku byly finanční podmínky v americké ekonomice ještě hodně uvolněné, nyní jsou již nejutaženější od roku 2018. Celkově se ale nedá říci, že by byly utažené příliš, spíše jsou na neutrální úrovni a podle expertky tato oblast obavy nevyvolává. Základní scénář, se kterým podle strategičky její firma počítá při investicích, je přitom hladké přistání, kterého by Fed měl dosáhnout. K tomu je ale dobré diverzifikovat pro případ, že by se tak nestalo.



Hladké přistání implikuje mírné nadvážení akcií či vyrovnaný poměr růstových a hodnotových akcií. Diverzifikace s cílem zajistit se proti vyšší inflaci pak probíhá například orientací na komodity a trhy, které s nimi úzce souvisí. Takže například Kanada. Jak strategička hodnotí Čínu? Míní, že zde již od minulého roku dochází ke korekci některých excesů a čínské akcie se tak posunuly od nadprůměrných k podprůměrným valuacím. I zde se také diskutuje o dalším růstovém výhledu, včetně jeho strukturálních brzd.



Na to, aby se pro investory zvýšila atraktivita čínského trhu, je podle strategičky nutné, aby země pozměnila svá protipandemická opatření. K tomu by pomohlo určité zvýšení monetární stimulace, ke kterému podle expertky skutečně dojde. A v neposlední řadě je třeba „ticho na straně regulátorů“. Tedy aby skončilo období, kdy vláda razantně měnila svůj přístup k některým firmám a odvětvím.



Zdroj: Bloomberg