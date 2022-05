Akcie na konci roku 2022 a kdo je chytřejší než celý trh

Zejména v dobách turbulentnějších, jako je ta současná, je tvorba nějakých predikcí věcí ošemetnou. Týká se to samozřejmě i různých předpovědí toho, kde bude trh na konci roku. S jednou sadou nyní přichází ...



Úvahy MS shrnuje následující graf. Ani v býčím scénáři se trh podle ekonomů banky nedostane blízko posledních vrcholů. A dva méně býčí, či dokonce medvědí scénáře hovoří o mírném, či dalším znatelném poklesu trhu:



Zdroj: Twitter



Druhý dnešní graf porovnává historický vývoj amerického indexu SPX a vývoj predikcí stratégů pro jeho hodnoty. Je to takový test predikčních křišťálových koulí a modelů a aniž bych chtěl být skeptik, či dokonce cynik, jeho výsledek není asi moc překvapivý. Jako celek (!) stratégové kopírují se zpožděním trh a dochází k tomu i nyní. Nicméně jejich predikce a reálný vývoj také nyní vykazují největší mezeru minimálně od roku 2015. Takže buď jsou experti za křivkou, nebo to je nyní tentokrát hodně jinak a trh se vydá predikovaným směrem.



Zdroj: Twitter



Výše jsem vykřičníkem zdůraznil, že jsme hovořili o stratézích jako celku. Sice o žádném nevím, ale může existovat takový, či taková, která dovede soustavněji předpovídat další vývoj na trhu. Já to každopádně nedovedu, ale věřím, že na straně čtenářů existuje zájem i po nějakém relativně uceleném rámci a obecnějším pohledu na to, co se nyní děje a co by to mohlo znamenat pro budoucnost. Příklad může být jednoduchý:



Tento týden jsem zde poukazoval na to, kam korekce akciového trhu poslala jeho valuace. Historicky přitom platí, že výše aktuálního PE není tak úplně k zahození při predikcích dalšího vývoje na trzích a návratnosti akcií. Ne v rámci jednoho roku, ale v delším období. S tím, že samozřejmě platí, že čím nižší PE, o to vyšší pravděpodobnost vyšší dlouhodobější návratnosti, a naopak.



Vedle valuací promlouvají do cen akcií zisky a i zde lze poukázat na trendy, zlomy a podobně, které pravděpodobně budou promlouvat do dalšího vývoje. Třeba na to, že marže obchodovaných firem jsou nyní na historicky vysokých úrovních. Pokud by tu měl fungovat nějaký návrat k průměru, nemusí být ziskovost takovým tahounem cen akcií jako doposud. Ale je možné, že se marže třeba kvůli automatizaci budou držet nahoře. To jen pro demonstraci, na závěr jedna technická:



Pokud věříme v nějakou výraznější efektivitu trhu a to, že ceny akcií nejlepším možným způsobem odráží dostupné informace, je predikce dalšího vývoje na trhu poměrně jednoduchá. Současné ceny by totiž měly být na takových úrovních, aby s očekávaným budoucím vývojem cen generovaly odpovídající požadovanou návratnost. Pokud tak nyní počítáme třeba s rizikovou prémií kolem 6 %, tak dohromady s bezrizikovými výnosy dostáváme požadovanou návratnost u amerických akcií kolem 9 %. Což znamená, že trh by měl do roka vzrůst právě o 9 %. Jak by k tomu došlo?



Investoři s jejich nejlepším kolektivním odhadem budoucích zisků a valuací musí v tomto případě čekat, že index bude za rok na 4300 bodech - jelikož chtějí od trhu 9 %, tak současné ceny jsou právě proto na cca 3900 bodech. Jinak řečeno, pokud je trh efektivní, tak při 9 % požadované návratnosti současná výše indexu SPX implikuje, že trh bude za rok na cca 4300 bodech. Pokud někdo tvrdí něco výrazně rozdílného, explicitně, či alespoň implicitně tvrdí, že je chytřejší než celý trh. Což není nemožné, ale vracíme se tím k druhému a prvnímu grafu.