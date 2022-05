Wall Street zase nakupuje dluhopisy. Sází na to, že to nejhorší už skončilo

Dno na trzích si v situaci čtyřicetileté inflace a rozbíhajícího se utahování měnových podmínek v USA troufne vyhlásit jenom málokdo. I tak ale někteří veteráni dluhopisových trhů věří, že začíná být bezpečné opět nakupovat.

Na desetiletých papírech se letos výnosy skoro zdvojnásobily. Připomíná to někdejší příležitosti k nákupu, které se vyplatily, když pak došlo k obratu.

Z americké ekonomiky přicházejí nové známky zpomalování: velké řetězce hlásí změnu spotřebního chování a prodeje domů jsou na ústupu. V úterý po neuspokojivých datech o prodejích nových domů za duben prohloubily americké dvou a desetileté výnosy pokles minimálně o 10 bazických bodů.

„Trhům v posledních dnech dominuje přesouvání peněz mezi rizikem a relativním bezpečím. V této logice se investoři stahují do dluhopisů, na nichž dnes sledujeme hlavně v zámoří výrazný propad výnosů," napsal ve včerejším odpoledním komentáři hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk. "Prodeje nových domů v USA za duben nečekaně propadly o 16,6 procenta. Pokud by to mělo znamenat začátek útlumu realitního trhu, máme se na co těšit," napsal.

Výprask, který dostala riziková aktiva - od růstových akcií přes kryptoměny - přeměnil americké státní dluhopisy opět v bezpečný přístav. Zisky teď tyto papíry vytvářejí těm, kdo koupili, když byly výnosu v květnu na vrcholu.

Osvědčení správci aktiv na Wall Street, jako jsou společnosti nebo T. Rowe Price Group, nyní opět spatřují důvody, proč začít opatrně zvyšovat svoji expozici. Podle některých hlasů z Asset Management už nejhorší část výprodejů pravděpodobně skončila. Do cen už se pravděpodobně do značné míry propsaly očekávané vyšší úrokové sazby Fedu.

Na hladině 3,25 procenta byl americký desetiletý výnos nejvýše od roku 2011:

“Dostáváme se do bodu, kdy už je hodně špatných zpráv v cenách,” uvedl podle Bloombergu David Giroux, šéf investiční strategie v T. Rowe Price Investment Management. Podle něj to nyní připomíná situaci let 2013 a 2018, kdy se desetiletý výnos podíval nad 3 procenta. „Redukovali jsme hotovost a nakoupili jsme americké státní dluhopisy.“

Změna nálady byla vidět v posledních dvou týdnech. V pondělí 23. května večer se desetileté výnosy držely kolem 2,85 procenta a den poté kolem 17:00 SELČ byly ještě níže. V pondělí 9. května přitom byly až na 3,2 procenta. K obdobnému poklesu došlo i na jiných splatnostech.

Trh s treasuries ale stále čelí velké nejistotě. Není vyloučeno, že pokud bude Fed bojovat s pokračující inflací, mohly by se výnosy posunout nad maxima z minulého desetiletí. Opatrnost zahlásili analytici , podle kterých desetiletý výnos zakončí rok kolem 3,3 procenta. Ekonomika má podle nich pořád sílu růst a inflace neustupuje moc rychle. Podle některých náznaků ale kroky Fedu už finanční podmínky začínají utahovat. Pro silně zadlužené společnosti je v USA nyní dražší si půjčovat. Hypoteční sazby zpomalují trh s bydlením a akciový výplach od začátku roku může ještě více nahlodat už tak opotřebenou spotřebitelskou důvěru.

„S inflací rozhodně z nejhoršího venku nejsme, takže tu je šance, že bychom mohli dostat o trochu vyšší výnosy,“ domnívá se Yvette Klevan, manažerka portfolia z Lazard Asset Management, která je v byznysu od roku 1982. Zároveň však míní, že při zhruba 3 procentech na desetiletém výnosu už je toho “hodně zapečeno” do cen.

V minulosti podobné nakupování uprostřed obav z dalších hiků přinášelo peníze. V roce 1994, kdy Fed vytlačil základní sazbu ze 3 na 6 procent během pouhých 12 měsíců, se dluhopisy propadly. Tradeři tehdy do cen promítli svoji představu, že agresivní kroky budou pokračovat. Růst ekonomiky ale tehdy zpomalil natolik, že centrální banka začala v roce 1995 sazby snižovat. Americké státní bondy si tak za rok sáhly na 18procentní zisk.

“Z minulých cyklů víme, že Fed utahuje až moc, a domníváme se, že jsme blízko okamžiku, kdy vyšší úrokové sazby zpomalí spotřebitelskou a firemní poptávku,” domnívá se Mark Lindbloom, správce portfolia ve Western Asset Management. Jeho firma se letos při nakupování dluhopisů spálila. Přesto i teď , kdy byly výnosy na vrcholu, do svého portfolia dodala kratší i delší splatnosti.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz