Představitelé Fedu jsou připraveni zvýšit základní sazbu o 50 bodů vícekrát, ukazuje zápis

Většina představitelů americké centrální banky se na květnovém měnověpolitickém zasedání shodla, že Fed musí zpřísnit měnové podmínky na příštích několika zasedáních vždy o půl procentního bodu. Ukázal to dnes zveřejněný zápis z květnového zasedání. Měnový výbor by tak pokračoval v agresivních krocích, které by mu poskytly flexibilitu pro případnou pozdější úpravu tempa, pokud bude takovéto opatření zapotřebí.

„Většina účastníků usoudila, že 50bodové zvýšení cílového rozpětí bude na několika příštích zasedáních pravděpodobně vhodné,“ stojí v zápisu ze zasedání 3. a 4. května.

Americké výnosy po zveřejnění zápisu fluktuují, dolar stáhl zisk a americké akcie rostou. Trhy i nadále ukazují, že obchodníci do cen promítají scénář se zvýšením sazeb o 100 bazických bodů na příštích dvou měnových jednáních.

Index Nasdaq Composite připisoval po přechodném zakolísání zhruba 1,1 procenta.

