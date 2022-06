Jednička a dvojka v polských rafineriích se spojují. Vedení PKN Orlen a Grupa Lotos schválila fúzi

Největší polská rafinérská společnost a číslo dvě na polském ropném trhu, Grupa , dnes oznámily, že jejich vedení schválila plán fúze. Ta byla poprvé oznámena v roce 2018, ale byla odložena kvůli antimonopolním problémům. Obě rafinérie kontroluje stát a jejich sloučení je součástí širšího plánu polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) zvýšit kontrolu nad ekonomikou a vybudovat velké národní společnosti, které by lépe konkurovaly globálním hráčům, napsala agentura Reuters.



Akcionáři Grupa získají za každou akcii Lotosu 1,075 akcie společnosti , uvedly podniky. Aby fúze vstoupila v platnost, musí akcionáři obou skupin tuto výměnu akcií schválit. Podmínky sloučení podniků musí podpořit akcionáři vlastnící alespoň 80 procent akcií společnosti . Valná hromada se koná v červenci a dokončení transakce se předpokládá v srpnu.



Polské ministerstvo financí kontroluje 53,2 procenta společnosti Grupa a 27,5 procenta firmy . Po fúzi chce mít ve vzniklém podniku 35,7 procenta, uvedl v prezentaci.



PKN Orlen oznámil plány na koupi společnosti Grupa již v roce 2018, musel však splnit podmínky stanovené Evropskou komisí. V lednu tato největší polská rafinérie uvedla, že prodá některá aktiva Grupa mimo jiné saúdskoarabské Saudi Aramco a maďarské MOL, aby splnila antimonopolní rozhodnutí EU a dokončila převzetí.



Kritici, včetně několika bývalých polských ministrů hospodářství, tvrdí, že prodej aktiv společnosti Grupa , například podílu v gdaňské rafinérii a velké části maloobchodní sítě společnosti maďarské společnosti MOL, není transparentní a mohl by vést k dominanci ruských pohonných hmot na místním trhu. Tyto argumenty získaly na síle poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a Maďarsko blokovalo sankce Evropské unie na ruskou ropu.



PKN Orlen i vláda nicméně tvrdí, že fúze zlepší postavení společnosti na trhu, její vyjednávací sílu a investiční možnosti.



Společnost provozuje rafinerie v Polsku, Litvě a České republice, které loni zpracovaly 29,9 milionu tun ropy. Firma sídlí v Plocku a je od roku 2018 jediným vlastníkem českého petrochemického holdingu Orlen , do kterého patří i síť čerpacích stanic Benzina Orlen. V České republice Benzina provozuje 426 čerpacích stanic a s podílem zhruba 25 procent na maloobchodním prodeji pohonných hmot je dlouhodobým lídrem trhu.

Foto: www.orlen.pl