Polská Allegro, vlastník webu Mall.cz, zvýšila čtvrtletní tržby o 15 procent

Polská obchodní skupina Allegro zvýšila v prvním čtvrtletí tržby o 15 procent na 1,39 miliardy zlotých (zhruba 7,4 miliardy Kč). Podnik, který nedávno získal provozovatele českého webu Mall.cz a firmu WeDo, zvýšil počet aktivních zákazníků o 0,6 procenta na 13,4 milionu. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Akvizice Mall Group a?WeDo, která se ještě do čtvrtletních výsledků nezapočítávala, zdvojnásobila cílový trh a?potenciální spotřebitelskou základnu Allegra ve?střední a?východní Evropě. Allegro očekává, že v následujících devíti měsících do konce roku se?Mall Group a?WeDo vrátí k meziročnímu růstu tržeb a k objemu prodaného zboží.



Upravenou ztrátu EBITDA ?očekává na?úrovni 80 až 120 milionů zlotých, tedy až 640 milionů Kč, a kapitálové investice 100 až 120 milionů zlotých. Mall Group a WeDo vykázaly za finanční rok do konce 31. března provozní ztrátu 96 milionů zlotých, což je přes půl miliardy korun.



Hrubý objem prodaného zboží zobchodovaný prostřednictvím společnosti Allegro v?prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 12,8 procenta. Průměrné výdaje skupiny ve stejném období ale vzrostly o 14,2 procenta. Upravený provozní výsledek EBITDA klesl o 13,6 procenta na 463 milionů zlotých. Služba Allegro Pay poskytla v?prvním čtvrtletí úvěry za 965 milionů zlotých, což představuje meziroční nárůst o 400 procent.



Společnost Allegro provozuje polské on-line tržiště Allegro.pl a platformu pro srovnávání cen Ceneo.pl. Platforma Allegro.pl zprostředkovává prodej nových produktů hlavně jménem obchodníků a měsíčně ji navštíví v průměru 21 milionů uživatelů, což odpovídá 66 procentům obyvatel Polska starších 16 let. Nedávno spustila internetovou obchodní platformu pro celou Evropu včetně České republiky.



Allegro.eu koupila internetové obchody Mall Group na přelomu loňského a letošního roku za 867 milionů eur (přes 21 miliard Kč). Zároveň koupila kurýrní službu WeDo.

Akcie společnosti na burze ve Varšavě rostly kolem 13.00 SELČ o zhruba 4 procenta. Historický vývoj do úterý 24. května ukazuje graf níže.

Foto: Allegro