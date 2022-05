Německá ekonomika se v prvním čtvrtletí vrátila k růstu, přidala 0,2 %

Německé hospodářství v prvním letošním čtvrtletí vykázalo proti předchozím třem měsícům růst o 0,2 procenta. V konečné zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. Poznamenal přitom, že po poklesu v posledním čtvrtletí loňského roku se hrubý domácí produkt (HDP) i přes následky pandemie nemoci covid-19 a ruské invaze na Ukrajinu dokázal vrátit k růstu. Na celý letošní rok německá vláda počítá s růstem HDP o 2,2 procenta.



"Navzdory obtížným celosvětovým hospodářským podmínkám německá ekonomika vykročila do roku 2022 mírným růstem," řekl šéf statistického úřadu Georg Thiel. "Válka na Ukrajině a dosud neskončená koronavirová pandemie ještě více zesílily stávající deformace, jako jsou problémy v dodavatelských řetězcích a rostoucí ceny," poznamenal.



V meziročním srovnání největší evropská ekonomika zrychlila tempo růstu podle sezonně očištěných dat na 3,8 procenta z 1,8 procenta v závěru loňského roku. Před rokem hospodářství ovlivňovaly zejména důsledky druhé vlny pandemie covidu-19.



V napjaté situaci rostoucích cen a současného rozvolňování karanténních opatření se soukromé spotřebitelské výdaje pohybovaly na podobné úrovni jako v předešlém čtvrtletí (minus 0,1 procenta). Také státní výdaje se změnily jen mírně (plus 0,1 procenta).



"Silným impulzem byly naopak investice. Díky mírnému počasí v prvním čtvrtletí roku 2022 se investice ve stavebnictví i přes značný růst cen zvýšily proti čtvrtému čtvrtletí roku 2021 o 4,6 procenta," uvedl statistický úřad.



Německá vláda kvůli hospodářským dopadům války na Ukrajině zhoršila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 2,2 procenta, zatímco ještě na začátku roku očekávala růst o 3,6 procenta. U míry inflace očekává výstup na 6,1 procenta.