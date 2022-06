Kryptoměnová burza Coinbase propustí 18 procent zaměstnanců v době volatilních trhů

Největší americká kryptoměnová burza Coinbase Global zruší 1100 pracovních míst, což odpovídá zhruba 18 procentům celkové pracovní síly firmy. Burza se snaží snížit náklady v době poklesu finančních trhů, oznámil dnes na firemním blogu ředitel společnosti Brian Armstrong. Akcie klesají o 2,7 %.



Trh s kryptoměnami bojuje s extrémní nestabilitou způsobenou ekonomickými a geopolitickými nejistotami, mezi které patří rostoucí inflace a dopady války na Ukrajině. Cena bitcoinu, což je nejznámější a největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, v pondělí klesla zhruba o 14 procent, když kryptoúvěrová firma Celsius Network zmrazila výběry a převody. Dnes v Asii bitcoin na krátkou dobu klesl až pod 21.000 USD. Loni v listopadu se dostal až těsně pod 69.000 USD. Ceny kryptoměn se na začátku pandemie prudce zvyšovaly, protože mimořádně nízké úrokové sazby povzbudily některé investory k nákupu nejrizikovějších investic.



"Zdá se, že po více než desetiletém ekonomickém rozkvětu vstupujeme do recese. Recese by mohla způsobit další kryptoměnovou zimu a mohla by trvat delší dobu," uvedl Armstrong. Firma neposkytla žádné bližší podrobnosti k tomu, kterých oddělení se bude propouštění týkat. Armstrong pouze uvedl, že zaměstnanci obdrží e-mail od personálního oddělení, ve kterém budou informováni, zda se jich propouštění týká.





Celkové náklady na restrukturalizaci by podle Coinbase měly činit 40 až 45 milionů USD a z velké části budou souviset s odstupným pro zaměstnance. Restrukturalizace by z velké části měla být dokončena ve druhém čtvrtletí a na konci června by měla firma mít celkem zhruba 5000 zaměstnanců.



Minulý měsíc podnik uvedl, že jeho celkové výnosy za první tři měsíce letošního roku klesly o 35 procent na 1,17 miliardy USD. Zaostaly tak za očekáváním analytiků, upozornila agentura Reuters. Počet aktivních měsíčních uživatelů se snížil o 19 procent, zejména kvůli poklesu hodnoty kryptoměn. Kryptoměnové burzy získávají peníze z poplatků za transakce s digitálními měnami, počet transakcí ale v době útlumu výrazně klesá.



Společnost Coinbase, ve které zaměstnanci pracují na dálku, byla založena v roce 2012 a nemá žádnou centrálu. V dubnu 2021 se s akciemi firmy začalo obchodovat na burze a první obchodní den uzavřely na ceně 328 USD. Dnes po začátku obchodování klesly téměř o pět procent na 49,5 USD, od počátku letošního roku ztrácejí zhruba 80 procent.

