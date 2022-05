Winton: Není to „Tesla nebo GM“. Investujeme do přelomových technologií a neměníme pozice podle posledních inflačních čísel

Šéf akciového výzkumu společnosti Ark Invest Brett Winton hovořil na Bloombergu o tom, že některé technologické společnosti s dobrým výhledem se nyní dají koupit za atraktivní ceny (viz první část rozhovoru). Půjdou podle něj ceny v sektoru ještě níže, nebo již nastal obrat směrem nahoru?



Expert na tuto otázku odpověděl, že klienti jeho společnosti platí za to, že investuje do firem a přelomových technologií. To znamená, že Ark Invest nemění své pozice podle aktuálního dění na trzích. „To nejhorší, co bychom mohli pro klienty udělat, je měnit pozice kvůli aktuálním obavám z posledních inflačních čísel,“ dodal analytik. Následující graf ukazuje, jak se měnila hodnota technologického fondu jeho společnosti, a srovnává ji s vývojem na celém akciovém trhu. Jak poznamenává Bloomberg, v tuto chvíli již Ark není svou návratností nad trhem:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Ark Invest podle slov jejího zástupce drží pozice na investicích, které změní svět, a jak bylo řečeno, z nich nebude ustupovat kvůli tomu, co se právě děje v celé ekonomice a jak na to hned reaguje většina na trhu. Ark přitom počítá s tím, že její klienti mají své celkové investice rozloženy tak, aby mohli využívat propad cen technologií a případně navyšovat své pozice v této oblasti.



Winton míní, že probíhá technologický cyklus, který se dostaví jednou za velmi dlouhou dobu. Pokud se na něm někdo chce investičně podílet, musí na technologiích držet „nemalé pozice“. Jak bylo zmíněno v první části článku, Ark má významné pozice v Tesle a analytik v této souvislosti hovořil o příležitosti, kterou by podle něj měly pro Teslu představovat robotaxíky. K jejich rozvoji by totiž mělo dojít v následujících deseti let a tento trh by měl dosáhnout hodnoty 20 – 30 bilionů dolarů.



V tuto chvíli není jasné, kdo bude na trhu robotaxíků vítězem, možné je, že jich bude několik. Cruise Automation v je ale podle experta „prokazatelně vepředu“. Výhodu má i , protože její „roboti“ – tedy vozy, které vyrábí a prodává, jí dávají ohromné množství relevantních dat.



Ark tedy neuvažuje ve stylu „Tesla, nebo GM“ a namísto toho vlastní podíly v obou společnostech. Investice do oblasti autonomního řízení a s ním souvisejících aktivit a technologií jsou pak podle analytika nyní trhem „masivně podhodnocené“.

Podobně hovořil analytik o společnosti Coinbase: Za pět let si podle něj budou lidé říkat, že je neuvěřitelné, že se její akcie daly pořídit za cenu, za kterou se dnes obchodují. Podle Wintona bude mít Coinbase silnou pozici v oblasti finančních služeb souvisejících s kryptoměnami. „Myslíme si, že tam je neuvěřitelná hodnota. Firma má management, který investuje do příležitostí, které před ní leží, a to inteligentním a agresivním způsobem,“ dodal expert.



Zdroj: Bloomberg