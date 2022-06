Přepravní kapacity plynovodu Nord Stream 1 výrazně klesly. V Kanadě uvízla turbína, prý kvůli sankcím

Nutnost oprav omezila kapacitu plynovodu Nord Stream 1 pro přepravu ruského plynu do Evropy zhruba o 40 procent na 100 milionů krychlových metrů denně. Oznámila to dnes ruská státní plynárenská společnost Gazprom. Potrubím se přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, jde o hlavní trasu pro export ruského plynu do Evropské unie. Cena plynu se po zprávě začala výrazněji zvyšovat.



Nord Stream 1 je obvykle schopen přepravovat 167 milionů krychlových metrů plynu denně. Příčinou omezení kapacity je podle Gazpromu prodleva u opravárenských prací, konkrétně zpoždění v návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě k opravě, uvedla agentura Reuters. Podle zdrojů, na které se odvolává Bloomberg, se v Kanadě zasekla turbína od společnosti Energy, kde byla na údržbě. Zařízení, které plynovod pohání, se prý v tuto chvíli nemůže vrátit zpět kvůli sankcím uvaleným kvůli ruské agresi na Ukrajině na Rusko. Druhá turbína, kterou také čeká údržba, prý naopak nemůže být poslána přes moře.



Situace kolem dodávek ruského plynu se letos zkomplikovala v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Gazprom v květnu oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Ten vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.



Cena klíčového termínového kontraktu na plyn pro evropský trh s dodáním v červenci se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku po zprávě začala výrazněji zvyšovat. Krátce před 16:00 SELČ se pohybovala nad 98 eury za megawatthodinu (MWh), což byl proti předchozímu dni nárůst asi o 18 procent. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující. Kontrakt podle cen agentury Bloomberg překonal 100 EUR za MWh.

Gazprom už koncem dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Později Gazprom ukončil také dodávky suroviny do Finska a Nizozemska. Plyn přestal dodávat rovněž dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Energy.

Přívod plynu plynovodem Nord Stream od minulého týdne nedosahuje na jeho kapacity:





Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po únorové invazi, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale minulý týden uvedl, že Moskva nepředpokládá, že Gazprom zastaví dodávky zemního plynu dalším evropským zákazníkům. Dodal, že systém, který Moskva vytvořila, aby odběratelé hradili dodávky ruského plynu v rublech, funguje podle plánu.

Zdroje: ČTK, Bloomberg