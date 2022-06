Gazprom opět výrazně snížil maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom znovu snížila maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1 do Německa, a to na 67 milionů krychlových metrů denně. Opatření bude platit od čtvrtečního rána a firma ho opět zdůvodnila prodlevami při opravě zařízení, informovala dnes agentura DPA. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro export ruského plynu do Evropské unie, obvykle je schopen přepravovat 167 milionů krychlových metrů plynu denně. Loni se na celkovém ruském vývozu plynu do EU podílel více než třetinou.



Zpráva o opětovném omezení přepravní kapacity vedla k dalšímu růstu cen plynu v Evropě. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn pro evropský trh s dodáním v červenci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku si krátce před 17:00 SELČ připisovala přes 20 procent a pohybovala blízko 117 eur (asi 2900 Kč) za megawatthodinu (MWh).



V úterý Gazprom omezil přepravní kapacitu plynovodu o 40 procent, respektive na maximálních 100 milionů krychlových metrů plynu denně. Opatření zdůvodnil zpožděním návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě k opravě. Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck dnes ale tento krok Gazpromu označil za politicky motivovaný.



Po oznámení dalšího snížení přepravní kapacity Habeck prohlásil, že Rusko se svým postupem snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu. Nové opatření snižuje dodávky o dalších 33 procent. Německý úřad pro regulaci energetických sítí uvedl, že vyhodnocuje možné důsledky tohoto opatření. Dodal nicméně, že dodávky plynu v Německu zůstávají zabezpečené.



Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Paralelně s plynovodem s ním vede i nově dokončený plynovod Nord Stream 2. Německo ale kvůli ruské invazi zprovoznění tohoto projektu zablokovalo.



V loňském roce EU z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Prostřednictvím samotného plynovodu Nord Stream 1 bylo podle agentury AFP loni dovezeno přes 59 miliard krychlových metrů plynu.



Situace kolem dodávek ruského plynu se letos zkomplikovala v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Gazprom v květnu oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Ten vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.



Italská energetická společnost dnes oznámila, že objem zemního plynu přepravovaného z Ruska do Itálie dnes klesl proti úterý asi o 15 procent. Gazprom svého italského partnera o snížení objemu informoval, důvody ale nesdělil, napsala agentura Reuters.