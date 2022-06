Macron nezískal nadpoloviční většinu, bitcoin se dostal zpět nad 20 000 dolarů a futures jsou zelené

Profesionálové z Wall Street se přou o osud portfolia 60/40. Koalice Spolu francouzského centristického prezidenta Emmanuela Macrona získala v Národním shromáždění 245 křesel z celkových 577. Bitcoinu se nakonec podařilo dostat se zpět nad ostře sledovanou úrovní 20 000 dolarů a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FSTE 100 +0,3 % a DAX +0,7 %.



Podle průzkumu analytiků ČTK zvýší Česká národní banka ve středu 2-týdenní repo sazbu o 125 bps na 7 %.

ČEZ podle informací Reuters obdržel protinávrh dividendy na Valnou hromadu 28. června. Detaily návrhu budou zveřejněny až po rozhodnutí, že splňuje všechny formální náležitosti.



Profesionálové z Wall Street se přou o osud portfolia 60/40, když tato vyvážená investiční strategie vykazuje ztráty v takovém měřítku, že to šokuje i její největší kritiky. Osvědčená metoda alokace 60 % do akcií a 40 % do dluhopisů v tomto čtvrtletí zatím klesá o asi 14 %. To je podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg horší čtvrtletní výkon než během globální finanční krize a během pandemie. Trhy se také připravují na vysoké ceny, které podle ministryně financí USA Janet Yellenová budou přetrvávat i během roku 2022.



Koalice Spolu francouzského centristického prezidenta Emmanuela Macrona získala v Národním shromáždění 245 křesel. Vyplývá to z výsledků parlamentních voleb, které v noci na dnešek zveřejnilo francouzské ministerstvo vnitra. V 577členné dolní komoře parlamentu tak bude mít koalice Spolu nejsilnější zastoupení, ale nikoli většinu. Pro nadpoloviční většinu je potřeba alespoň 289 mandátů. Ve srovnání s končícím volebním obdobím prezidentský blok ztratil zhruba 100 křesel. Vzhledem k tomu, že žádná skupina nemá blízko k naprosté většině, tak se Macronovi možná podaří udržet kontrolu nad exekutivou, ale bude mít potíže s přijímáním nové legislativy, čímž ohrozí velkou část své agendy na druhé volební období. Více ZDE.



Velká Británie bude tento týden čelit datům o prudké inflaci a stávkám pracujících, stejně jako rostoucímu riziku recese. Stávky pravděpodobně zastaví nejméně polovinu všech vlaků na tři dny, což je nejhorší narušení hromadné dopravy od doby, kdy byla Margaret Thatcherová premiérkou, a ve středu má inflace raketově vystřelit na nové 40leté maximum. Přístup vlády premiéra Borise Johnsona a Bank of England by mohl uvrhnout ekonomiku do vleklejšího poklesu.



Bitcoinu se nakonec podařilo dostat se zpět nad ostře sledovanou úrovní 20 000 dolarů. Největší kryptoměna v pondělí v asijském obchodování nejprve klesla až o 4,8 % na 19 618 dolarů, aktuálně roste o 10 %. Tyto výkyvy naznačují, že sentiment zůstává velmi křehký, když Fed jede pomocí zvyšování sazeb na plný plyn v boji s inflací, což odčerpává likviditu z trhů.