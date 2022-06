Korekce jako vstupenka na akciové trhy

Letos je investiční dění rozkolísané, jako už dlouho nebylo. Od velkého covidového propadu před více než dvěma lety trh ukazoval prakticky jen svoji vstřícnou tvář, davy lidí se nově pustily do investování s filozofií, že každý propad je snadnou příležitostí k nákupu. Obecně to samozřejmě platí, buy the dip (nákup v propadech) je prověřená strategie, ale může mít své stinné stránky, pro jejichž pochopení je dobré znát historický kontext.



Letos na trzích pozorujeme nejhorší obchodní vstup do nového roku v historii. Zkraje roku to vypadalo, že hlavním investičním tématem bude postpandemické vypořádávání se s inflací a snaha o zasypání všech trhlin ve světové ekonomice. Od konce února však vidíme, že naděje na obnovení obchodních vazeb byla naprosto lichá a světový obchod dostává další rány. Každý region má své problémy, celý svět bojuje s inflací, Evropa uvažuje nad svojí energetickou bezpečností a Čína netuší, jak se vypořádat s pandemií, kterou my již snad máme za sebou. Není divu, že v takovém prostředí jsou trhy v poklesu.



Významné americké i evropské indexy poklesly od začátku roku o více než 10 procent. Zatímco korekce je běžnou a dejme tomu i rutinní záležitostí, několikaletý medvědí trh bývá zcela jinou kávou. Ani takové záležitosti se opravdu dlouhodobí investoři nevyhnou. Následující údaje platí pro americký index S&P 500, jehož pohyby se zrcadlí v dění na trzích po celém světě. Covidový propad v březnu 2020 se zastavil o 35 procent níže, v prosinci 2018 trh krátce poklesl na mezidenních hodnotách o 20 procent. To byli medvědi s jepičím životem.



Opravdová a časově náročná zkouška nervů přišla v roce 2008 s přelivem do roku 2009, kdy trh poklesl od svého předchozího vrcholu o 58 procent. Akcie tehdy klesaly rok a půl od léta 2007 až do března 2009. Následně trvalo trhu několik let, než se dostal na předchozí úrovně. To byl zároveň poslední dlouhodobější propad.



Od té doby za sebou máme dekádu, během které byly všechny propady velmi krátkodobé, a byly tak velkou nákupní příležitostí. To vše kořeněno zdánlivě nekončícím přílivem levných peněz. Na trhu se mezitím objevila početná skupina zástupců mladé generace, kteří nezažili dlouhodobý a setrvalý propad. Pravděpodobně si jej ani nedovedli představit. Na diskusní platformě Reddit je letos poměrně chmurná nálada, zatímco loni zde byla erupce nadšení a každý druhý spekulant měl pocit rukou krále Midase.



Co to vše znamená pro dlouhodobé investory? Propad trhu o více než 10 procent je naprosto běžná a pravidelně se opakující záležitost. Je to fakticky vstupenka pro investory do akciového trhu. Velmi dlouhodobý investor s horizontem několika dekád zažije na své investiční cestě životem korekcí nepočítaně, a dokonce musí být připraven ustát několik medvědích trhů. Je to jen otázka jejich počtu, hloubky propadu a délky trvání.



Psychologie je při investování mocný nepřítel, a pokud člověk nezažije pohled na svá červená portfolia, nedovede si představit, jak se s takovou nepříznivou situací jeho mysl popasuje a smíří. Největší chyba je kupovat nahoře a prodávat dole. Situaci vždy ztěžuje mediální pokrytí, kdy se objeví proroci dalšího a hlubšího pádu a v určitý moment člověk vidí jen a pouze negativní informace.



Pokud psychicky nezvládnete pohled na svoji investici v červeném, čistě akciové investování není pro vás. Můžete se však zamyslet nad smíšenými fondy s větším či menším zastoupením pevně úročených investic (dluhopisy a hotovost). Investice je vhodné kumulovat dlouhodobě, ale nečekejme, že se trefíme přímo do tržního dna. Riziko je součástí investování, volatilita jeho nejviditelnějším projevem, a právě za podstupování rizika býváme odměněni slušným výnosem.

Autorem článku je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management. Článek byl publikován na webu hn.cz a na Patria.cz jej zveřejňujeme po dohodě s autorem.