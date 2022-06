Výrobce klik M&T úspěšně upsal 1.440 akcií za cenu 30 tisíc korun. Na trhu START se začne obchodovat od pondělí 27. června

Český výrobce designového kování M&T 1997, a.s. z Dobrušky pod Orlickými horami dnes úspěšně umístil své akcie na trh START Burzy cenných papírů Praha, a.s. Celkem bylo alokováno mezi nové akcionáře 1.440 ks akcií za cenu 30 tisíc korun v celkovém objemu 43,2 milionu korun. Společnost tak byla investory ohodnocena na 384 milionů korun při násobku čistého zisku PE 12,7x a násobku provozního zisku EBITDA 9,1x.

Investoři celkem poptávali na ceně 30 tisíc korun až 2.836 ks akcií (197 %). Poptávka tak na upisovací ceně převýšila nabídku téměř dvojnásobně a tzv. míra alokace určující konečnou distribuci akcií investorům při krácení objednávek dosáhla necelých 51 %. Na spodku cenového pásma byla poptávka vyšší, a to dokonce na 3.664 ks (254 %). Díky velkému zájmu o úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) tzv. kráceni, což je u takto úspěšných úpisů zcela standardní.



Mimo veřejnou nabídku probíhal souběžně i neveřejný prodej akcií. Prodáno bylo touto cestou 3.040 ks akcií v objemu 76 milionů korun. Celkem tedy proběhl prodej 35 % společnosti v souhrnné hodnotě 119,2 milionu korun. Prodávajícím byl majoritní vlastník Ivo Ulich, který snížil svůj akciový podíl na 65 % za účelem vypořádání svých závazků vůči firmě a za účelem předčasného splacení 100 milionové emise dluhopisů MAT.&TECH. 5,20/24, kterou firma vydala v roce 2019.





“Vstup na pražskou burzu je pro nás prestižní záležitostí a zároveň závazkem nezklamat naše nové akcionáře. Děkujeme všem za důvěru,“ komentoval transakci Ivo Ulich, majoritní akcionář M&T 1997, a.s. „Další velmi úspěšné IPO na trhu START během tak krátké doby potvrzuje zájem investorů o české firmy. Přestože se jedná o doposud nejdražší akcii na pražské burze, zájem o ni byl enormní,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.



“Nejednalo se o největší transakci, která kdy na STARTu proběhla, ale věřím, že bude patřit mezi ty nejúspěšnější. Gratuluji bratrům Ulichovým, jakou vybudovali firmu, a s jakým klidem a atraktivními parametry s ní dokázali vstoupit na burzu. Doufám a věřím, že podobně pěkných transakcí bude na burze více,“ doplnil své gratulace i IPO poradce František Bostl ze skupiny STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES nabyla v M&T během neveřejné nabídky 22,41% akciový podíl.



Akcie se začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR v pondělí 27. června, a to na trhu START i na burze RM-Systém. Zároveň dochází ke snížení minimální investice ze 4 ks akcií během úpisu na 2 ks na trhu START a na 1 ks na trhu RM-Systém. Akcie se tak stává dostupnou i pro menší investory. Aukce emisí na trhu START probíhají denně od 9:00 do 12:30.

Zdroj: STARTEEPO, BCPP