Poklidná středa na Wall Street

Dnešní obchodování v USA se neslo v až nezvykle poklidném duchu, na který nejsme v poslední době zvyklí. Trhy dbes v podstatě přešlapovaly na místě za minimální volatility a za menších objemů. Výraznější pohyb převedl pouze technologický index Nasdaq - v průběhu dne byl přes +1 %, ovšem zisky neudžel a nakonec zakončil den poblíž včerejších zavěrečných cen. Při absenci výrazějších kurzotvorných zpráv se není tedy proč divit nízké volatilitě. Dobrá zpráva však je, že trhy při "bezvětří" neklesaly, ovšem otázkou je, zda to nebylo kvůli poměrně pozitivním komentářům šéfa FEDu Powella, který se v podstatě od první minuty obchodování snažil intervenovat (pouze slovně). Tvrdil mimo jiné, že americká ekonomika je velmi silná a zvyšování sazeb bez problému ustojí. Znovu pak zopakoval, že FED věří, že se inflace vrátí do normálu. Otázkou však zůstává, zda tyto komentáře budou stačit a zda opravdu uklidnil investory. Na mě osobně to spíše působí, že mu nezbývá než "chlácholit" trh, aby výprodeje dále neeskalovaly.

Nejlépe se dnes dařilo zdravotnímu sektoru (Novavax +9,9 %, +2 %, Moderna +4,7 %, +3,1 %). Otázkou je, zda je pozitivní, že právě primárně výrobci vakcín proti covidu dnes přidávaly nejvíce - může to totiž znamenat otevírání "sázek" na návrat další covidové vlny. Nevíce pak dnes propadl energetický sektor (Chevron -4,3 %, Mobil -3,9 %, Occidental -3,6 %), kvůli výraznému poklesu cen ropy (-3,5 %).