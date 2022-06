Víkendář: Cyklický výhled pro dolar a měnové trhy

Americká centrální banka se nyní zaměřuje výhradně na snížení inflace. Monetární politika přitom funguje až se zpožděním, což znamená, že inflace se bude ještě nějaký čas pohybovat na vyšších hodnotách a Fed bude vysílat jestřábí signály. Pro měnové trhy to znamená, že po tuto dobu budou přetrvávat tlaky na posilování dolaru. Pro Bloomberg to uvedl měnový stratég Group Max Lin. Jak vidí další vývoj na měnových trzích?



Stratég míní, že trhy nyní s 50% pravděpodobností počítají, že v červenci půjdou americké sazby opět nahoru o 75 bazických bodů. Nová data týkající se inflace a trhu práce pak podle něj budou tuto pravděpodobnost zvyšovat. A zejména jestřábi ve vedení Fedu nebudou klást velkou váhu na vliv sazeb na trh práce a na hospodářský růst, ale bude je zajímat především vývoj inflace.



Do měnových trhů bude promlouvat i další vývoj v Číně. Ta stále sleduje politiku, v jejímž rámci dochází k omezování ekonomické aktivity v pandemií postižených oblastech. Podle experta nyní nastane posun směrem k otevírání, ale stále se budou objevovat výjimky. Oživení čínského hospodářství tak nebude soustavné. Tlaky na posilování dolaru k renminbi pak budou podle stratéga trvat, dokud bude Fed tíhnout k utahování a čínská PBoC naopak k hrdličkám.



Jak vidí Lin vývoj na japonském jenu? Podle něj je nyní pozornost trhu zaměřena zejména na to, co učiní ministerstvo financí. Centrální banka BoJ totiž dala jasně najevo, že necouvne ze své politiky, v jejímž rámci kontroluje výši výnosů po celé délce výnosové křivky. Záležet tak bude na ministerstvu financí, zda nepřikročí k přímým intervencím a nezačne prodávat dolary. Doposud podle Lina neexistují známky, že by se tak dělo nebo mělo dít, a tudíž se dá předpokládat další oslabování jenu k americké měně – dáno čistě tím, jak se vyvíjí monetární politika v USA a Japonsku.



Lin k Japonsku dodal, že veřejnost se začíná obávat dopadů, které má slábnoucí jen na některé domácí ceny a negativně jeho depreciace působí i na importéry. Opak ale platí o exportech. Celkově se ze slabého jenu již stává do určité míry politické téma, ale stratég míní, že celkově zapadá do strategie a cílů BoF, která chce zvýšit inflaci na 2 %.



Vývoj na euru komentoval expert s tím, že dolar by měl k evropské měně poněkud posílit s ohledem na rozdíl v monetární politice obou ekonomik. ECB totiž sice hovoří o červencovém zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, ale nyní se dá podle Lina spíše čekat 25 bazických bodů. To je znatelně pod mírou, kterou zvedá sazby americká centrální banka. Výrazné oslabování eura ale Lin nečeká, i ECB totiž obrací svou politiku směrem k utahování.



Zajímavým případem jsou pak podle Lina měny zemí, které vyváží komodity a hlavně energie. U nich totiž přetrvávají úzká hrdla na straně těžby a zpracování a následně tlaky na vyšší ceny. Což by samo o sobě mělo prospívat měnám zemím, které takové komodity vyváží. Proti těmto tlakům ale stojí popsaná monetární politika a tendence k posilování dolaru.



Zdroj: Bloomberg