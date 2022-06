Stratég Morgan Stanley počítá s mírnou recesí. A S&P 500 na 3000 bodech

S mírnou recesí v USA počítá hlavní stratég Mike Wilson. Hovořil o ní na Bloombergu s tím, že nepůjde o nic takového, jako je krize či hluboký propad. Jim brání silný soukromý sektor, včetně finančního. hovoří i o tom, že index S&P 500 může uzavřít rok na 3000 bodech. Co stojí za tímto odhadem?



Wilson míní, že na dosažení 3000 bodů není třeba mnoho. V tom smyslu, že recese by snížila zisky obchodovaných firem na 195 dolarů na akcii. Pokud k tomu přidáme PE kolem 15, dostáváme se ke zmíněné hodnotě. Býčí scénář je nyní „dost nepravděpodobný“. Jak hodnotí stratég vývoj na dluhopisových trzích?



Wilson uvedl, že jeho firma nakupovala dluhopisy ještě předtím, než došlo ke znatelnému růstu jejich výnosů a poklesu cen. V tomto ohledu tak podcenila to, kam až se ceny mohou dostat, ale Wilson míní, že šlo o přestřelení a nyní nastává návrat k cenám a výnosům, které jsou více v souladu s fundamentem. Podle stratéga totiž centrální banka již ekonomiku dostatečně zpomalila, možná je i recese.

Fed tedy bude podle experta pokračovat se zvedáním sazeb tak, jak o něm hovoří, trhy se ale mýlí, pokud čekají agresivnější postup. Wilson k tomu dodal, že omylem je podle něj očekávání růstu sazeb někam k 3,5 – 4 %, jejich konečná výše bude „znatelně pod tím“. Na akciovém trhu si přitom letos vedla dobře zejména energetika a defenzivnější tituly. Podle experta je již energetika ale „trochu nebezpečná“ a může nastat i určitý odklon od defenzivy ke kvalitnějším růstovým firmám způsobený poklesem výnosů dluhopisů.



Na akciovém trhu se nyní „platí za firmy, které jsou schopny generovat zisky a tok hotovosti“. To je podle Wilsona téma, kterému se jeho firma věnuje. Zajímavé mohou být i společnosti, které mají nízký poměr zásob, investic a osobních nákladů k tržbám, i když se nutně nemusí krýt s uvedenou kvalitou.



Stratég dále uvedl, že dříve se jeho firma stavěla skepticky například k sektoru zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby, to se ale změnilo kvůli poklesu valuací. Nyní je situace taková, že lze těžko dělat plošné závěry, firmy je lepší vybírat a nutnou podmínkou je jejich ziskovost. Podle Wilson se tedy jen tak nevrátí doba, kdy byly v kurzu i neziskové technologie.



Zdroj: Bloomberg