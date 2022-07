Děkujeme za přízeň! Patria opět mezi oceněnými brokery soutěže Zlatá koruna 2022

Děkujeme za Stříbrnou korunu v kategorii Obchodování s CP letošního ročníku soutěže Zlatá koruna! Jako přední tuzemský obchodník s cennými papíry se pravidelně umisťujeme v TOP3 soutěže, která oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003. Děkujeme všem Vám, našim klientům, kterým vedle snahy o atraktivní zhodnocení neustále otevíráme nové možnosti, jak investovat a cesty, jak učinit investování srozumitelným a zábavným.



„Stálého čelního umístění ve Zlaté koruně si nesmírně ceníme. Poslední rok byl pro Patrii obchodně rekordní, zároveň pro naše zaměstnance i klienty náročný. Registrujeme rekordní zájem o investování do akcií a to přímo i formou pravidelných investic do ETF. Zásadními tématy jsou inflace a celkově zvýšená tržní volatilita,“ uvádí Martin Mráček, obchodní ředitel Patria Finance.

Obchodní platforma Webtrader, se kterou byla Patria do soutěže nominována, představuje vyspělou možnost obchodování na finančních trzích s akciemi, ETF, certifikáty, dluhopisy a dalšími instrumenty. Ve WebTraderu lze na jeden klik vyhledat cenný papír, zobrazit jeho detail, provést nákup nebo prodej či nastavit některý z inteligentních obchodních pokynů. Vlastní inspiraci a rozhodování o investici podporují investiční analýzy a doporučení analytiků Patria Finance, které jsou dostupné přímo v této platformě a také skrze e-mailový servis. Jejich kredibilitu podporuje dlouhodobě velice solidní zhodnocení absolutně i ve srovnání s benchmarky (tipy na americké tituly s klíčovými americkými indexy a tipy pro evropské s evropskými benchmarky).

Díky propojení exkluzívního investičního portálu Patria.cz a WebTradera může čtenář-investor ihned zobchodovat konkrétní akcii či jiný instrument, o kterém právě čte novou zprávu či analýzu. V obou propojených platformách jsou investorovi dostupné pokročilé analytické funkce, emailový servis, SMS alerting i možnost vyzkoušet si obchodování nanečisto.

Primárně desktopová řešení doprovází vyspělá mobilní obchodní aplikace Patria MobileTrader, díky které je investování dostupné snadno odkudkoli. Pomocnou rukou nabízí e-booky, webináře a semináře.



Foto: Náhled obchodní platformy Webtrader



WebTrader umožňuje také pravidelné investice již od 500 korun měsíčně do burzovně obchodovaných fondů (ETF), díky kterým mohou klienti pravidelně investovat i do takových aktiv, která by jinak byla pro řadu z nich nedostupná. Vybrat si mohou z indexových fondů pod správou společnosti . V nabídce naleznou ETF nejen na nejznámější akciové a dluhopisové indexy (technologický NASDAQ , americký S&P 500, světový MSCI, dluhopisového trhu zemí G7 a další), ale i ETF tematická (čistá energie, automatizace a robotika, dividendové nebo třeba realitní). O tom, do čeho klient investuje, si rozhoduje sám.



To je hlavní rozdíl oproti službě automatického investování indigo. Podstatou jedinečného investování s indigem jsou investice do burzovně obchodovaných fondů ETF, skrze něž chytrý algoritmus investuje do akcií nebo dluhopisů přesně podle vašich cílů a přání, které mu během své registrace napovíte. Díky tomu je velmi úsporný – v indigu je jediný, nízký a pro všechny stejný poplatek jedno procento z výše Vaší investice. Díky investicím skrze ETF a takzvanému frakčnímu obchodování indigo umí nakoupit i malý kousek akcie (představte si třeba Apple), na který byste jinak nedosáhli. Také Vám dokáže pořídit malý kousek celého amerického či jiného akciového trhu (představte si třeba index S&P 500 a firmy v něm). Vaše peníze indigo pravidelně investuje, neustále hlídá vývoj na trhu a na týdenní bázi upravuje skladbu investice tak, aby nepřetržitě směřovala k Vašemu cíli. Pokud ale budete potřebovat, peníze z indiga si lze bez jakýchkoli sankcí kdykoli vybrat. Snadno a bez obav tak můžete vyzkoušet, jak indigo funguje a co pro Vás umí udělat. Nově jsme v indigo spustili možnost registrace pro slovenské občany.

Rovinu obchodů a správy portfolia v Patrii jedinečně obohacuje investiční a ekonomický portál Patria.cz. Ten provazuje zpravodajství, opřené o široké profesionální informační a monitorovací zdroje, s komentáři a analýzami nejen od analytiků a makléřů Patria Finance. Přináší i data o vývoji na trzích v reálném čase (akciové indexy, světové i domácí akcie, měny a sazby, komodity a další). Zájem o portál dokládá jeho návštěvnost, která se pohybuje kolem 150 tisíc unikátních uživatelů měsíčně při více než 4 milionech shlédnutých stránek.



„Nejlepší referencí je vedle získaných cen spokojenost klienta. Jako ocenění ochoty našich klientů poslat svou důvěru v Patrii dál a doporučit využití našich služeb jsme v Patrii spustili dlouhodobou kampaň Přiveď investora, ve které odměníme našeho stávajícího klienta i toho, koho do rodiny příznivců Patrie doporučí, v rámci letní akce je to 2000 korun pro referujícího a 1000 korun pro nového klienta. I tím dáváme najevo, že chceme podpořit nové a zároveň si velice vážíme našich dlouhodobých klientů,“ říká Martin Mráček. „Naši klienti se mohou brzy těšit na novou obchodní mobilní aplikaci nebo novou platformu investo pro podporu vzdělávání a finanční gramotnosti,“ dodává.





Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003. Soutěžící produkty jsou rozdělené do 17 kategorií. 12 kategorií je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele a 4 reprezentují nabídku pro drobné a střední podnikatele. Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd. Finanční akademie a FinTech akademie mají celkem téměř 400 členů. V čele poroty stojí Rada Finanční akademie.