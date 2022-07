Austrálie zvýšila hlavní úrokovou sazbu o půl procentního bodu

Australská centrální banka (RBA) na dnešním zasedání svého měnového výboru zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,35 procenta. Od května už základní úroky zvýšila o 1,25 procentního bodu, což představuje nejrychlejší sérii změn od roku 1994. Banka naznačila další zvyšování, přestože v zemi hrozí hospodářský pokles v důsledku snah omezit prudce rostoucí inflaci.



"Bankovní rada očekává, že v následujících měsících učiní v Austrálii další kroky v procesu normalizace měnových podmínek," uvedl guvernér centrální banky Philip Lowe. Je přesvědčen, že ekonomika tento otřes ustojí, protože míra nezaměstnanosti je na padesátiletém minimu 3,9 procenta a počet volných pracovních míst na rekordu. Poptávka domácností je také dobrá, částečně díky úsporám 260 miliard australských dolarů (AUD; 4,2 bilionu Kč) nahromaděným v době pandemických omezení.



Vyšší náklady na úvěry ale určitě sníží kupní sílu, protože domácnosti dluží na hypotékách dvě miliardy AUD (32,6 miliardy Kč). Hodnota domů také začala po loňském prudkém zvýšení klesat. Dosavadní růst úroků zvýší splátku průměrné hypotéky ve výši 620.000 AUD (10,1 milionu Kč) o 400 AUD (6500 Kč) měsíčně, navíc k vyšším nákladům na energie, benzin, zdravotní péči a potraviny.



Situaci zřejmě zhorší i záplavy, které v poslední době zasáhly východní pobřeží a zvýšily ceny zeleniny a ovoce. Oficiální údaje o inflaci za druhé čtvrtletí budou zveřejněny později v tomto měsíci a očekává se, že inflace vystoupí nejméně na šest procent. Bude tak nejvyšší od zavedení daně z obratu v roce 2000. Jádrová inflace pravděpodobně zrychlí na čtyři procenta, a dál se tak vzdálí cílí RBA, který počítá s inflací v rozmezí dvě až tři procenta.



Analytici rozhodnutí centrální banky očekávali. Kvůli vysoké inflaci nyní počítají s dalším zvýšením úroků o půl procentního bodu v srpnu, do konce roku se podle nich základní sazba zvýší nejméně na tři procenta, uvedla agentura Reuters.



Ekonom finančního ústavu Andrew Ticehurst varoval, že guvernér Lowe je podle něj připraven riskovat určité ekonomické škody, aby centrální banka dosáhla svého inflačního cíle. "Podle našeho názoru se tato bolest projeví a my uvidíme, že začátkem příštího roku začne v Austrálii recese," dodal. Do konce příštího roku bude muset podle něj RBA úroky o čtvrt procentního bodu třikrát snížit.

Foto: www.rba.gov.au