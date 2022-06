Australská centrální banka zvýšila úrok o 0,5 procentního bodu, nejvíce za 22 let

Měnový výbor australské centrální banky (RBA) zvýšil na dnešním zasedání základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 0,85 procenta. Zvýšení úroků bylo nejvyšší za 22 let a mnohem vyšší, než čekali analytici, uvedla agentura Reuters.



Analytici počítali se zvýšením hotovostní sazby o 0,25 nebo 0,4 procentního bodu. RBA v květnu zvýšila úroky poprvé od roku 2010, a to o čtvrt procentního bodu.



"Vzhledem k současným inflačním tlakům v ekonomice a stále velmi nízké úrovni úrokových sazeb se dnes měnový výbor rozhodl pro změnu o půl procentního bodu," uvedl v prohlášení guvernér RBA Philip Lowe. Měnový výbor podle něj v následujících měsících podnikne další kroky v procesu normalizace měnových podmínek.



Analytik RBC Capital Market Alvin Tan se domnívá, že vzhledem k současné inflaci by úroky mohly dále růst o půl procentního bodu.



Inflace v Austrálii je nyní na 20letém maximu 5,1 procenta a v tomto čtvrtletí by mohla vzrůst na šest procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na energii, potraviny, nájmy a výstavbu domů.



"Vyšší ceny elektřiny a plynu a nedávný růst cen benzinu znamenají, že v blízké době bude inflace pravděpodobně vyšší, než se čekalo před měsícem," dodal Lowe.



Ministr financí Jim Chalmers varoval Australany, že inflace se ještě zhorší, než se znovu začne zlepšovat a řekl jim, aby se připravili na "obtížnou a drahou" zimu. Slíbil, že v rozpočtu, který bude schválený v říjnu, budou zahrnuté určité úlevy, které se soustředí na péči o děti a zdravotnictví.



Vzhledem k tomu, že se zdá, že inflace zůstane vyšší delší dobu, domnívají se někteří investoři, že RBA bude muset do konce roku zvýšit sazby na úroveň blízkou třem procentům. To by bylo jedno z nejagresivnějších období zvyšování úrokových sazeb v zemi.



Někteří ekonomové však upozorňují, že Australané mají hypotéky v objemu dvou bilionů australských dolarů (33,3 miliardy Kč). Jsou tak velmi citliví na zvyšování nákladů na půjčky. Ceny domů v Sydney a Melbourne se začaly po hvězdném růstu v roce 2021 snižovat a nálada spotřebitelů klesla zpět na úroveň z doby pandemie.