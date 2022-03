S&P srazila rating Ruska ještě hlouběji, další sankce zavádí Japonsko a Austrálie

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila úvěrový rating Ruska hlouběji do podřadného pásma z dosavadní známky CCC- na stupeň CC. Země oznámila, že má potíže se splácením dluhopisů. Tyto nesnáze jsou důsledkem mezinárodních sankcí vyvolaných invazí Moskvy na Ukrajinu. Ratingová agentura Fitch už minulý týden posunula rating Ruska do neinvestiční kategorie, stejně jako další americká agentura .



Rusko se kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv. Má omezený přístup ke globálnímu finančnímu systému, trhům a infrastruktuře, uvedla ratingová agentura.



"Ačkoli veřejná prohlášení ruského ministerstva financí naznačují, že se vláda v současné době stále pokouší převést platby držitelům dluhopisů, domníváme se, že platby z ruských eurobondů splatné v příštích několika týdnech mohou čelit podobným technickým potížím," uvedla agentura.



Někteří věřitelé ve čtvrtek obdrželi splátku úroků z dolarových dluhopisů Ruska splatných tento týden. Informovala o o tom agentura Reuters s odvoláním na dva obeznámené zdroje.



Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost splacení úvěru správně a včas. Má důležitý vliv na ochotu věřitelů příslušenému subjektu půjčovat a na podmínky půjčky. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a je pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky. Pokud je rating ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu investovat velcí institucionální investoři, jako penzijní fondy.

Japonsko a Austrálie oznámily další protiruské sankce

Japonsko a Austrálie dnes oznámily další protiruské sankce vyvolané invazí Moskvy na Ukrajinu. Tokio bude penalizovat další osoby a organizace, například představitele ministerstva obrany a státního vývozce zbraní Rosoboronexport.



Canberra uvalila sankce na ruské ministerstvo financí a dalších 11 bank a vládních organizací, které zahrnují většinu bankovních aktiv země spolu se všemi subjekty, které nakládají s ruským státním dluhem. Na sankční seznam zde přibyli i dva ruští oligarchové s vazbami na místní těžební průmysl.



Nejnovější japonské sankce cílí na 15 Rusů a devět organizací. Celkem už země uvalila sankce na 76 osob, sedm bank a 12 dalších organizací. Naposledy penalizovaní zahrnují mimo jiné mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariju Zacharovovou a dále několik výrobců vojenského vybavení, například společnost United Aircraft, která vyrábí stíhačky.



Japonsko má stále podíly v plynových a ropných projektech na ruském ostrově Sachalin. Společnosti a Mobil se z těchto projektů stáhly.



"Po zařazení ruské centrální banky se Austrálie nyní zaměřila na všechny ruské vládní subjekty odpovědné za správu ruského státního dluhu," uvedla v prohlášení ministryně australského zahraničních věcí Marise Payneová.



Dodala, že Austrálie v úzké spolupráci s mezinárodními partnery pracuje na zvýšení sankčního tlaku na oligarchy blízké ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.



"Austrálie nyní přidala dva miliardáře s vazbami na obchodní zájmy v Austrálii, Olega Děripasku a Viktora Vekselberga," řekla. Canberra dosud postihla přes čtyři desítky oligarchů a jejich rodinných příslušníků.

Britský mediální regulátor odebral licenci ruské televizi RT

Britský mediální regulátor Ofcom odebral s okamžitou platností vysílací licenci ruské státem podporované zpravodajské televizi RT (Russia Today), která působí v zahraničí včetně Británie. Úřad na twitteru uvedl, že ji nepovažuje za způsobilou k držení licence.

Ofcom prokázal, že je pouhým nástrojem britské vlády, uvedla v reakci na rozhodnutí RT. Televize také obvinila regulátora, že jí odebral vysílací licenci neprávem a připravil tak britskou veřejnost o informace.

"Ofcom ukázal britské veřejnosti i mezinárodní regulační komunitě, že navzdory dobře budované fasádě nezávislosti není ničím jiným než nástrojem vlády, který se podřizuje její vůli potlačovat média," řekla agentuře Reuters zástupkyně šéfredaktora RT Anna Bělkinová.

Ofcom odebral ruskému licenci k vysílání ve Spojeném království poté, co prověřil nestrannost jeho zpravodajství o válce na Ukrajině. Úřad uvedl, že k rozhodnutí vedlo 29 šetření, na jejichž základě vyhodnotil, že RT není v současné době odpovědným vysílatelem.

Šíření této stanice a webu Sputnik už kvůli jejich dezinformačnímu obsahu zakázala Evropská unie v rámci sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu.

