USA usilují o to, aby ASML přestal dodávat svá pokročilá zařízení do Číny

USA tlačí na Nizozemsko, aby zakázalo firmě Holding vyrábějící zařízení na produkci čipů, aby prodávala tuto technologii do Číny. Podle lidí obeznámených s touto záležitostí USA rozšiřují svou kampaň na omezení růstu Číny. Akcie na zprávu zatím nereagují a rostou o 2,7 %.



Washingtonem navrhované omezení by rozšířilo stávající moratorium na prodej pokročilých systémů do Číny ve snaze zmařit Číně plány stát se světovým lídrem ve výrobě čipů. Pokud Nizozemsko bude souhlasit, výrazně by to rozšířilo sortiment a třídu zařízení na výrobu čipů, které je nyní zakázáno posílat do Číny, což by mohlo způsobit problémy čínským výrobcům čipů od Semiconductor Manufacturing International až po Hua Hong Semiconductor.



Američtí představitelé údajně lobbují u svých nizozemských protějšků, aby zakázali prodávat i některé ze svých starších systémů hluboké ultrafialové litografie nebo DUV. Tyto stroje jsou o generaci pozadu za nejmodernějšími, ale jsou stále nejběžnější metodou výroby některých méně pokročilých čipů, které vyžadují automobily, telefony, počítače a dokonce i roboti. Významní američtí výrobci čipových zařízení, včetně a Lam Research, již mají zakázáno prodávat určité pokročilé produkty společnosti SMIC z důvodu obav o národní bezpečnost.



ASML již nyní není schopna dodávat do Číny své nejpokročilejší extrémní ultrafialové nebo EUV litografické systémy, které stojí asi 160 milionů eur za kus, protože nemůže získat vývozní licenci od nizozemské vlády. Nizozemský premiér Mark Rutte v červnu prohlásil, že je proti přehodnocení obchodních vztahů s Čínou, a vyzval EU, aby vůči Pekingu vyvinula vlastní politiku. Čína je po Německu a Belgii třetím největším obchodním partnerem Nizozemska.



Americký tlak na přichází, když prezident Joe Biden samostatně zvažuje uvolnění některých cel z Trumpovy éry na spotřební zboží z Číny, ale pokračuje ve snaze jeho předchůdce omezit přístup Číny k americkým technologiím. Americké ministerstvo obchodu a nizozemské ministerstvo zahraničních věcí se odmítly vyjádřit.



Američtí představitelé se také snaží vyvíjet tlak i na Japonsko, aby čínským výrobcům čipů zastavilo dodávky stejné technologie, řekl jeden z lidí. V této oblasti konkuruje japonský Nikon. "Nemáme o této záležitosti žádné informace," řekla mluvčí společnosti Nikon.

„Litografická zařízení je pro Čínu nejobtížněji nahraditelné zařízení, pokud jde o výrobu polovodičů,“ řekl Johnson Wang, analytik Tchajwanského institutu pro ekonomický výzkum. "Bez přístupu k zahraničnímu litografickému zařízení DUV by se pokrok čínského čipového průmyslu mohl zastavit."

Zdroj: Bloomberg, Patria