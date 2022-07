Stavební výroba v Česku v květnu zpomalila meziroční růst na 3,3 procenta

Stavební výroba v Česku v květnu zpomalila meziroční růst. Reálně vzrostla o 3,3 procenta z dubnových čtyř procent. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšilo o 3,5 procenta. Produkce inženýrského stavitelství, tedy budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně vzrostla o 2,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Stavební produkce stoupla i meziměsíčně, a to o 0,4 procenta.



"Stavební produkce v květnu meziročně vzrostla v obou segmentech podobným tempem a také meziměsíčně jsme po dvou měsících zaznamenali růst," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.



Stavební výroba v Česku roste 13. měsíc v řadě, tedy nepřetržitě od loňského května. Výkon ale v posledních měsících oslabuje. Zatímco letos v únoru stavebnictví meziročně vzrostlo o téměř 17 procent, v březnu to bylo o 8,8 procenta, v dubnu čtyři procenta a v květnu 3,3 procenta. Za zpomalením růstu je podle odborníků hlavně nedostatek pracovníků i stoupající ceny materiálů či energií, což bude dál negativně ovlivňovat plánování a realizaci malých i velkých staveb.



Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 24,1 procenta, což znamená 5309 bytů. "Jedná se o nejvyšší číslo od roku 2006, kdy jsme začali s měsíčním sledováním, a růst jde plně za bytovými domy," uvedla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 3,1 procenta a činil 2882 bytů.



Stavební úřady vydaly v květnu 8035 stavebních povolení, meziročně o 8,4 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 49,9 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla o 33,1 procenta, uvedli statistici.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se pátý měsíc v roce meziročně zvýšil o 0,4 procenta, průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců podle statistiků meziročně vzrostla o 10,8 procenta.