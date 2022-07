Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 miliardy Kč, to je meziročně o 26,4 miliardy Kč horší výsledek. Vliv na to měl především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zahraniční obchod letos vykazuje schodek už čtvrtý měsíc v řadě.



"Solidní dvouciferný růst vývozu zboží nestačil k tomu, aby se květnová obchodní bilance vymanila z červených čísel. K zápornému výsledku přispěla zejména meziročně výrazně dražší fosilní paliva, na jejichž dovozu je Česká republika silně závislá," uvedl Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. Vývoz meziročně vzrostl o 18,1 procenta na 390,3 miliardy Kč.



V lednu až květnu letošního roku vykázala podle ČSÚ obchodní bilance schodek 60,1 miliardy Kč, zatímco ve stejném období loňského roku 2021 skončila přebytkem 85 miliard Kč.