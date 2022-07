Prodej nových osobních aut v Česku za pololetí klesl o 12,3 procenta

Prodej nových osobních aut v Česku v letošním prvním pololetí meziročně klesl o 12,3 procenta na 98.916 vozů. Pokles výrazně prohloubilo druhé čtvrtletí. Poptávka dál převyšuje nabídku. Registrací ubylo také v dalších kategoriích vozidel s výjimkou autobusů a motocyklů, jen mírně se zvýšily u nákladních aut. ČTK to dnes oznámil Svaz dovozců automobilů (SDA).



Poptávka nadále převyšuje možnosti většiny výrobců a dovozců nových osobních automobilů, uvedl SDA. "Přetrvávají problémy ve výrobě, dodávkách komponentů a v logistice narušené obdobím covidu a válečným konfliktem na Ukrajině," dodal svaz.



Firmy si v pololetí z nově registrovaných osobních vozů pořídily 72,6 procenta, zbytek připadá na spotřebitele. Největší podíl na prodejích drží Škoda Auto se 31.678 vozy, což představuje 32 procent. Následují Hyundai s 10,2 procenta, s 8,15 procenta, s 6,5 procenta a Kia s 5,6 procenta. Nejprodávanějšími modely byly Škoda Fabia (6280 vozů), Škoda Octavia (6254) a Hyundai i30 (4433 aut).



Z hlediska obchodních tříd jsou na prvním místě SUV s podílem 44 procent. Na druhém místě je nižší střední třída se 16,6 procenta a následují malé vozy se 13,2 procenta. Podíl vozů s benzinovým motorem přesáhl 66 procent, naftové vozy tvořily čtvrtinu. V pololetí prodaných 1918 čistě elektrických vozů bylo meziročně o polovinu víc, podíl na celku byl ale stále menší než dvě procenta. Podobný podíl připadal také na vozy s motorem na benzin a LPG, meziročně se jejich počet zdvojnásobil na 1985 kusů.



Registrace dovážených ojetých osobních aut v prvním pololetí meziročně vzrostly o 6,9 procenta na 89.307 vozů. Jejich průměrné stáří je 10,6 roku. Dovezených vozidel starších deseti let byla víc než polovina, starších 15 let téměř 23 procent.



Prodej nových lehkých užitkových vozů meziročně klesl o 5,2 procenta na 8841 aut. První je značka s 1446 prodanými auty, následují Peugeot a Citroën.



U nových nákladních vozů se prodej zvýšil o procento na 4487 vozů. První je značka Volvo s 934 registrovanými vozy, následují Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania a Iveco.



Odbyt autobusů proti loňsku stoupl o 47 procent na 886 vozidel. Nejvíce prodal domácí Iveco Bus s 329 registrovanými autobusy, následují SOR s 241 a Setra se 154 vozy.



Registrace nových motocyklů vzrostly o 19,6 procenta na 15.178 strojů. Nejprodávanější byla s 2914 registracemi, následují CF Moto s 1370 prodanými stroji a Yamaha s 1057 motocykly.