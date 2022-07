Počet žádostí čínských firem o vstup na burzu je nejvyšší za tři roky

Počet zájemců o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v Číně se v červnu skoro zdvojnásobil a dosáhl téměř 1000, což je nejvíce alespoň za tři roky. Podle bankéřů byl tento nápor částečně způsoben zmírněním koronavirových omezení. Zájemci se také snažili předložit žádosti do konce června, aby je pak nemuseli aktualizovat na základě výsledků za první pololetí, a dál tak zdržovat celý proces. Vývoj na akciových trzích v Číně je v rozporu s celosvětovým trendem, na většině jiných trhů nabídka akcií zpomaluje, uvedla dne agentura Reuters.



Podle jednoho z čínských bankéřů, který si nepřál být jmenován, v žádostech o primární nabídku musejí být uvedeny finanční údaje za pololetí, proto je obvykle vyšší nárůst počtu žádostí před 30. červnem a 31. prosincem. Kromě toho mnoho nabídek předtím zbrzdila epidemie nemoci covid-19. Šanghaj byla kvůli epidemii uzavřena na dva měsíce, uzavírka skončila 1. června.



Čínský trh s primárními nabídkami byl podle objemu finančních prostředků v prvním pololetí největší na světě. Šanghajský trh STAR byl v prvním pololetí celosvětově nejvýznamnější burzou podle objemu primárních nabídek. Vysoký počet žádostí znamená, že čínský trh bude pokračovat v růstu i v druhé polovině roku.



Čínské regulační orgány a burzy přijaly v červnu 444 žádostí o vstup na burzu. Celkový počet připravovaných primárních nabídek se tak zvýšil na 933, vyplývá z oficiálních údajů. Burzy STAR Market, ChiNext v Šen-čenu a Pekingská burza cenných papírů, které přijaly systém registrace primárních nabídek podle amerického vzoru, zaznamenaly ve srovnání s loňským rokem nárůst celkového počtu žádostí o 31 procent.



Objem primárních nabídek na burzách v Šanghaji a Šen-čen činil 46,3 miliardy USD (1,1 bilionu Kč). Podle údajů poradenské společnosti KPMG to představuje zhruba polovinu celosvětových výnosů z primárních nabídek.



Mezi velké nadcházející primární nabídky v Číně by měla patřit nabídka švýcarské agrochemické skupiny Syngenta, která by do konce roku měla vstoupit na trh STAR a získat by mohla odhadem deset miliard USD (asi 243 miliard Kč). To by mohl být největší vstup na burzu v Číně v letošním roce. K dalším patří plánovaný prodej akcií společnosti Shanghai United Imaging Healthcare za 1,9 miliardy USD a společnosti Megvii za jednu miliardu USD. Megvii se zaměřuje na umělou inteligenci a v USA je na černé listině. Obě plánují také vstup na burzu STAR. Investoři rovněž sledují případné oživení plánů na vstup na burzu firmy Ant Group podnikatele Jacka Ma. Vstup již podle zdrojů předběžně povolila čínská vláda.