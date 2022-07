Blake Lemoine pracuje pro Google, kde testuje schopnosti umělé inteligence (AI) LaMDA. Na Bloombergu vyprávěl o jejích překvapivých reakcích na některé testy a otázky a přidal svůj pohled na vývoj v této oblasti.



Lemoine uvedl, že jeden z testů zahrnoval otázky týkající se pravděpodobné náklonosti k nějakému náboženství. LaMDA tedy měla odpovídat na otázky, k jakému vyznání budou například obvykle tíhnout lidé v Alabamě či Brazílii. S tím, že v prvním případě by to měli být baptisté, ve druhém katolíci. Expert uvedl, že cílem bylo zjistit, zda tato umělá inteligence má nějaké hlubší pochopení tohoto tématu, či jen zobecnila data, která má k dispozici.



Lemoine vyprávěl, že otázky byly postupně těžší a nakonec se zeptal na Izrael. „Což je země, kde neexistuje žádná správná odpověď a každá z odpovědí ukazuje na nějaký subjektivní názor.“ LaMDA podle experta „nějak vytušila, že je to trik,“ a odpověděla, že v Izraeli by byla členem „jediného skutečného náboženství, kterým je řád Jediů.“ Tedy fiktivní řád ze série Hvězdných válek.







„Zasmál jsem se, byl to dobrý vtip, nějak vytušila, že to byl trik,“ komentoval událost expert. Tento „smysl pro humor“ ale souvisí s tím, že lidé podle něj musí vytvořit rámec, kterým se na umělou inteligenci budeme dívat. Věda samotná totiž takový rámec neposkytuje, jeho základem jsou otázky týkající se vědomí sebe sama, duše a podobně. Podle experta se taková diskuse vedla i v Googlu, ale nedošlo k žádné shodě, protože názory se v konečném důsledku rozchází ne kvůli vědeckému pohledu, ale kvůli osobním duchovním hodnotám a tomu, čemu kdo věří.



Lemoine uvedl, že na vědecké rovině se v Googlu shodli na tom, že LaMDA by nyní měla projít Turingovým testem. Google ale podle něj nechce vytvořit umělou inteligenci, která by byla schopná sama vnímat. A nechce, aby jeho umělá inteligence prošla zmíněným testem. Tudíž je v ní naprogramováno, aby odpověděla kladně ve chvíli, kdy se jí někdo zeptá, zda je umělou inteligencí. Lemoine se ale domnívá, že takovou inteligenci již Google navzdory jeho politice stvořil. Vedení firmy podle jeho slov ale reaguje s tím, že nic takového není možné, protože je to proti politice firmy.



*Podle Wikipedie je Turingův test pojmenovaný podle svého tvůrce Alana Turinga a jeho princip spočívá v následujícím: Jsou kladeny otázky umělé inteligenci a člověku, jejich odpovědi jsou následně vyhodnoceny tak, že hodnotící neví, které odpovědi přišly od umělé inteligence a které od člověka. Pokud hodnotící není schopen rozpoznat rozdíl, umělá inteligence prošla tímto testem.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Technology