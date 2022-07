Dolar oslabovat nebude a americká ekonomika je v dobré pozici, tvrdí stratég

Zrušení cel a tarifů na čínské exporty do USA je dobrý nápad, ale na americkou inflaci nebudou mít velký vliv. Pro Bloomberg to uvedl Christopher Smart, který působí jako globální investiční stratég v Barings. Inflační tlaky jsou totiž podle něj dány primárně přetrvávajícími tenzemi ve výrobních vertikálách a vysokými cenami některých komodit včetně energií. Jak stratég vidí další vývoj v ekonomice a na trzích?



V americké ekonomice podle Smarta probíhá zpomalení dané vysokou inflací na straně jedné a snahami Fedu o její snížení na straně druhé. K tomu ale stratég míní, že americké hospodářství je ve velmi dobré pozici na to, aby tyto tlaky ustálo. Zejména díky rostoucím příjmům domácností, ale také vlivem síly finančního sektoru a vysokých zisků korporátního sektoru. Barrings tak ve svém základním scénáři nepracuje s recesí ani v letošním roce, ani v tom příštím.







Fed podle experta nyní dává najevo, že na několika dalších zasedáních FOMC zvedne sazby opět výrazně nahoru. Tento posun je dán tím, že podle některých známek se začala zvyšovat dlouhodobější inflační očekávání. Tomu chce centrální banka zabránit, proto postupuje razantněji.



Smart byl tázán i na názor na kryptoměny, které nyní prochází výraznou korekcí. Stratég k nim uvedl, že se nekloní k názoru, že jde o bezcenná aktiva, ale ani k druhému extrému. Podle něj budou mít kryptoměny a související technologie své pevné místo ve finančním systému. Cesta k tomuto cíli ale bude hrbolatá, jak tomu bývá u každé nové technologie.



K tomu má stratég podle svých slov i „řadu otázek týkajících se podnikatelského modelu bitcoinu, přestože jde o dominantní kryptoměnu.“ U bitcoinu se podle Smarta jasně ukázalo, že je to rizikové aktivum. Vítaná by pak měla být snaha centrálních bank o zavedení vlastních digitálních měn a „uvidíme hodně dalších alternativ v oblasti stablecoinů“.



K dolaru stratég řekl, že v tuto chvíli je těžké si představit jeho výraznější oslabování. Evropská centrální banka se dostala do složité situace, protože na jednu stranu čelí vysoké inflaci a potřebě utahovat monetární politiku. Nicméně v Evropě probíhá ochlazování ekonomická aktivity, což ECB „pravděpodobně znemožní utahovat tak, jak by chtěla.



Ve výsledku tak budou podle Smarta sazby v eurozóně stále výrazně pod sazbami v USA. A to bude dál tlačit na posilování dolaru k euru. Podobně působí globální averze k riziku, která tok kapitálu vede k bezpečným přístavům, tedy i k americké měně.



Zdroj: Bloomberg, Youtube