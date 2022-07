Rozbřesk: Týden ve znamení inflačních čísel

I když na globálních finančních trzích v posledních týdnech rezonují především obavy z možné recese ve vyspělých ekonomikách, v tomto týdnu se pozornost vrátí zpět k inflačním číslům. Ty přijdou na řadu ve středu jak ve Spojených státech, tak v Česku, přičemž ani v jednom případě zřejmě v minulém měsíci nedošlo ke zmírnění svižného tempa růstu spotřebitelských cen.



Tuzemská inflace dle našeho odhadu meziročně dále akcelerovala, a to z květnových 16 % až nad hranici 17 %. Růst cen zůstává plošný a jde napříč spotřebním košem, nicméně k dalšímu zrychlení meziroční dynamiky přispěly opětovně především energie a stále dražší potraviny. Velmi silné zřejmě zůstaly také domácí poptávkové tlaky zrcadlené v jádrové inflaci. To by mělo dále zvýšit tlak na ČNB, aby i v novém složení bankovní rady ve svém rozhodování akcentovala stále vážná pro-inflační rizika.



Jedním z hlavních pro-inflačních rizik nadále zůstávají ceny energií, zejména plynu a elektřiny. Z tohoto pohledu je důležité sledovat vývoj dodávek ruského plynu do EU, respektive situaci ohledně údržby největšího plynovodu Nord Stream 1, která začíná dnes a měla by trvat do 21. července. Co se stane po tomto datu těžko předvídat, existuje ale významné riziko, že Rusko dodávky plynu již neobnoví a mnohé státy EU budou nuceny přijímat mimořádná opatření omezující spotřebu plynu.



Ve Spojených státech by měla červnová inflace v meziročním srovnání dále zrychlit na 8,8 % (vs. 8,6 % v květnu), čímž by se dostala na nejvyšší úroveň od počátku 80. let. Neméně důležitým číslem pak bude páteční průzkum inflačních očekávání amerických spotřebitelů z dílny Michiganské univerzity. Připomeňme, že právě argument rostoucích inflačních očekávání (před jejich následnou revizí) Fed významně akcentoval při posledním prudkém zvýšení sazeb. Jakékoli náznaky neukotvených inflačních očekávání – v kombinaci se solidním výsledkem pátečních payrolls – by s velkou pravděpodobností umocnily očekávání trhu o dalším 75 bps růstu sazeb na konci července.



TRHY

Koruna

Koruna zakončila týden v pozitivních duchu a po relativně dlouhé době se odhodlala k posílení do blízkosti 24,60 EUR/CZK. Je možné, že části trhu nevyšly sázky na čtvrteční ukončení intervenčního režimu ČNB. I po prvním jednání nové bankovní rady (nikoli však měnově-politickém) totiž centrální banka zůstává na devizovém trhu aktivní, což omezuje prostor pro citelnější oslabení české měny. ČNB v pátek oficiálně potvrdila, že její aktivita centrální banky v čase narůstá – v květnu vzrostl objem devizových intervencí ve prospěch koruny z dubnových 199 mil. euro na 3,49 mld. euro. V červnu se objem intervencí pravděpodobně dále zvýšil.



Navzdory pátečním ziskům však v nejbližším období nevidíme příliš prostoru pro posun koruny na viditelně silnější úrovně. Česká měna je totiž pod tlakem zhoršujících se fundamentů, především rostoucího deficitu obchodní bilance zapříčiněného drahými dovozními komoditami. Koruně neprospívá ani nejistota ohledně nastavení úrokových sazeb novou bankovní radou a také délky trvání intervenčního režimu. Právě možné ukončení intervenční politiky považujeme v tuto chvíli za riziko, které by – při absenci významného růstu sazeb – pravděpodobně vedlo ke skokovému oslabení koruny.



Eurodolar

Eurodolar se na konci minulého týdne dále přibliž paritě, kterou by mohl v tomto týdnu pokořit. Zatímco euro drží v defenzívě opožděná reakce ECB a napětí okolo ruských dodávek plynu, dolaru hraje do karet páteční nad očekávání silný růst počtu nových pracovních míst v americké ekonomice (372 tis.). Stále napjatý trh práce totiž hovoří ve prospěch dalšího 75 bps růstu úrokových sazeb na červencovém zasedání Fedu.



V tomto týdnu bude pozornost eurodolarového trhu směřovat především na středeční výsledek americké inflace za červen. Podobně sledovaným číslem bude – vzhledem k jeho důležitosti při posledním rozhodování o sazbách Fedu – i páteční průzkum inflačních očekávání od Michiganské univerzity. A konečně, stranou pozornosti nezůstanou ani tvrdá data z americké ekonomiky (červnový maloobchod a průmysl v pátek) nebo eurozóny (květnový průmysl ve středu).