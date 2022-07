Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla o 2,6 procenta, více než se čekalo

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla oproti třem předchozím měsícům o 2,6 procenta, více než se čekalo. V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil pouze o 0,4 procenta, což je méně, než čekali analytici a zároveň nejslabší čtvrtletní růst od začátku koronavirové pandemie. Vyplývá to z údajů, které dnes podle agentury Reuters zveřejnil čínský statistický úřad.



Očekávalo se, že čínská ekonomika klesne oproti prvnímu kvartálu o 1,5 procenta. V meziročním srovnání analytici Reuters odhadovali růst o procento, i to by ale bylo výrazné zpomalení oproti růstu o 4,8 procenta v prvním kvartálu.



Na vině slabých čísel byla přísná opatření, která Čína zavedla v zájmu omezení šíření nemoci covid-19. Ta otřásla průmyslovou výrobou a spotřebitelskými výdaji.



Úplná nebo částečná uzávěra byla v březnu a v dubnu zavedena ve velkých městech po celé zemi, včetně obchodního centra Šanghaje. Zatímco mnoho z těchto omezení Čína od té doby zrušila a červnová data nabídla známky zlepšení, analytici neočekávají rychlé oživení ekonomiky. Čína se drží své striktní proticovidové politiky, která jí velí zavádět uzávěry při jakémkoli výskytu nákazy za situace, kdy se objevují stále nová ohniska. Uvalení nových omezení v některých městech a příchod vysoce nakažlivé varianty BA.5 zvýšily obavy podniků a spotřebitelů z dlouhého období nejistoty.



"Střední třída dopady pociťuje stále více, například stagnujícími příjmy nebo poklesem cen nemovitostí. To zvyšuje politický tlak na vládu, aby nacházela řešení,“citovala agentura DPA analytika Maxe Zengleina z Institutu pro čínská studia Mercics v Berlíně.



Za první pololetí přidal HDP 2,5 procenta. Vláda zvyšuje pobídky pro ekonomiku. Analytici ale říkají, že oficiálního cíle letošního růstu o zhruba 5,5 procenta bude těžké dosáhnout, aniž by se zrušila přísná vládní strategie nulového covidu.