Akciové trhy v sevření chmurné nálady, eurodolar pod 1

Americkým i evropským akciím se nepodařilo vymanit se ze sevření chmurné nálady. K původním obavám z inflace se odpoledne přidala i o něco horší čísla výrobní inflace i počtu nezaměstnaných, než se očekávalo. Po zveřejněných výsledcích klesají i akcie bank a , které tradičně zahajují výsledkovou sezónu.



Červnová výrobní inflace v USA narostla meziročně na 11, % a o půl procentního bodu tak překonala odhad trhu. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což je pravidelná týdenní statistika, také překvapil negativně, když přibylo 244 tis. žádostí, přičemž trh byl nastaven na laťku 235 tis.



Podle dvou nových analýz Fedu by napětí na trhu dluhopisů mohlo zkomplikovat plány centrální banky na redukci rozvahy, což by mohlo vést k většímu navýšení sazeb, než se čekalo. Sázky na zintenzivnění boje Fedu proti inflaci dále vytlačily dolar nahoru, čímž se prolomila parita eurodolaru a nyní se tento pár obchoduje pod 1.



Výnosy na nejdelším americkém dluhopisu klesly pod úroveň pětiletých dluhopisů. Jde o poslední epizodu ze série inverze výnosové křivky, která by mohla být předzvěstí recese. Spread mezi dvouletým a desetiletým výnosem se prohloubil na úrovně, které jsme viděli naposledy v roce 2000.



Přestože trhy poslaly akcie dnes reportujících bank, výsledky nebyly tak špatné, jak to dle tržní reakce vypadá. navýšila čistý úrokový výnos o téměř 20 % meziročně a navýšila i příjmy investiční divize, problémem však je především regulatorně vynucené pozastavení buybacků za účelem navýšení kapitálu. Druhá banka, , oznámila za druhé čtvrtletí pokles zisku vinou zejména slabého investičního bankovnictví, ztrátu ale pomohl snížit pěkný výnos z obchodování s dluhopisy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4554 0.3408 24.4627 24.3494 CZK/USD 24.4640 0.9429 24.5315 24.2330 HUF/EUR 408.1604 -0.6330 412.5974 406.8000 PLN/EUR 4.8196 -0.2558 4.8436 4.8048

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7619 0.0368 6.7746 6.7291 JPY/EUR 139.1550 0.6832 139.7570 138.5740 JPY/USD 139.2210 1.2861 139.3750 138.3910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8480 0.2483 0.8483 0.8448 CHF/EUR 0.9852 0.0574 0.9888 0.9828 NOK/EUR 10.2969 0.0029 10.3187 10.2359 SEK/EUR 10.6072 0.0925 11.3557 10.5910 USD/EUR 0.9996 -0.6024 1.0048 0.9952

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4914 0.8054 1.4966 1.4736 CAD/USD 1.3156 1.3482 1.3224 1.2971