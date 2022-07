Prodej aut v EU v červnu klesl o 15,4 procenta, za pololetí je nižší o 14 pct.

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v červnu meziročně snížil o 15,4 procenta na 886.510 vozů - byl to nejhorší červen od roku 1996. Za prvních šest měsíců roku prodej klesl o 14 procent na zhruba 4,6 milionu vozů. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).



V České republice činil červnový pokles 16,9 procenta a pokles za první pololetí 12,3 procenta. Podíl na unijním trhu dál ztrácí automobilka Škoda i její mateřská skupina .



Výrobu stále brzdí problémy v dodavatelských řetězcích. K celoevropskému poklesu přispěly všechny čtyři hlavní trhy v EU. Největší snížení v červnu zaznamenalo Německo (minus 18,1 procenta), následované Itálií (minus 15 procent) a Francií (minus 14,2 procenta). Mírnější pokles naopak vykázalo Španělsko (minus 7,8 procent). V období od ledna do června klesly všechny čtyři hlavní trhy dvouciferně.



Český Svaz dovozců automobilů už dříve uvedl, že v České republice se prodej nových osobních aut v letošním prvním pololetí meziročně snížil o 12,3 procenta na 98.916 vozů. Pokles výrazně prohloubilo druhé čtvrtletí. Poptávka však dál převyšuje nabídku.



Automobilce Škoda Auto, která je součástí skupiny , v červnu prodej v zemích EU meziročně klesl o 23,9 procenta. Za první pololetí se snížil o 24,6 procenta na 224.533 vozidel. Podíl této značky na unijním trhu se v červnu meziročně snížil na 4,7 z 5,2 procenta a za pololetí klesl na 4,9 z 5,6 procenta před rokem.