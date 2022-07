Rozbřesk: Komodity zlevňují v obavách z recese, inflaci však potlačí dál

Česká inflace se v červnu opět vzdálila od cíle ČNB. Jedním ze zásadních hybatelů byly znovu ceny komodit. V meziroční dynamice zrychlil hlavně růst cen potravin s tím, že například cena mouky šla meziročně nahoru takřka o 70 % a chléb zdražil o 29 %. Ďábelským tempem rostly domácnostem opět i ceny energií, plynu třeba o 58 %.

Co se týče potravin, tak například pšenice na příští rok (září 2023) sice na burze oproti květnu výrazně zlevnila, ale čerstvá čísla od amerického ministerstva zemědělství naději na další zásadní pokles ceny úplně nedávají, tedy pokud budou plus mínus platit vztahy odpozorované v posledních letech. Fundamentální obrázek pro následující marketingový rok (od letošního září do příštího srpna) totiž i nadále ukazuje na velmi napjatý trh (odhad produkce klesl o 0,2 %). Poměr očekávaných zásob ke spotřebě indikuje (pro EU kolem 10 % nejnižší minimálně od roku 1999) ceny pšenice asi kolem 330 USD/t. To je sice o něco výše, než vidíme v současnosti, ale z hlediska míry nejistoty s odhadem spojené je to tolerovatelná odchylka. Navíc platí, že ceny na burze, potažmo ceny výrobců, se do inflace propisují se zpožděním a v různých zemích různě silně. Inflační tlaky generované potravinami proto budou ještě sílit a nějaký čas vydrží.

Zajímavý je i poslední vývoj na trzích s ostatními komoditami. Ponechme nyní stranou specifickou situaci na evropském trhu s plynem a elektřinou, kde hraje dominantní roli ruská politika. Třeba ceny mědi oproti letošnímu vrcholu poklesly asi o třetinu a barel Brentu se prodává viditelně pod 100 dolary. Hlavním viníkem jsou v obou případech rostoucí obavy z recese. Je však třeba mít stále na paměti, že ropa není benzín a tyto trhy se mohou, jak se ukázalo v poslední době, částečně oddělit.





*** TRHY ***



Koruna



Po středečním posílení koruna ve čtvrtek opět oslabovala a vrátila se nad EURCZK 24,40. Zajímavý byl rozhovor s šéfem sekce měnové ČNB Králem, který uvedl, že banka prozatím není schopna potvrdit úplné odkotvení dlouhodobých inflačních očekávání (neboť například tlaky na mzdy nejsou výrazné). Ohledně intervencí ve prospěch koruny příliš mnoho nezaznělo s tím, že žádoucí je, aby kurz nezesiloval inflační tlaky a ideálně se vrátil k samovolnému posilování. To bude bez vyšších domácích sazeb v prostředí rostoucích sazeb v zahraničí podle nás obtížné.



Eurodolar



Včera se opět potvrzovalo, že euro to má na frontě s dolarem těžké, neb mu, jak se zdá, nahrávají jak obavy z inflace, tak i z recese. Ty dnes může dále podpořit horší než očekávaný výsledek čínského HDP za druhý kvartál (-2,6 % q/q oproti očekávaným -1,5 % q/q, meziroční růst byl 0,4 %). Euru se navíc nemusí zamlouvat prezidentem nepřijatá rezignace italského premiéra Draghiho...

Dnes se pozornost soustředí mimo jiné i na čísla o inflačních očekávání v USA od Michiganské univerzity a na maloobchodní tržby. Uvidíme, jak domácnosti vnímají rostoucí inflační tlaky, které v tomto týdnu potvrdila překvapivě vysoká oficiální čísla za červenec. Tržní sázky na růst sazeb o 100 bps na dalším zasedání (27.7.) totiž po červnové inflaci vystřelily vzhůru (aktuálně kolem 40 %) a o této možnosti jako o reálné naposledy promluvil Waller z Fedu.