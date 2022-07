Evropa se připravuje na recesi, futures se dnes zelenají

Primoco se ve výsledcích za první pololetí letošního roku přehouplo z loňské ztráty do zisku 50,6 mil. korun. Evropa se připravuje na recesi a britská centrální banka byla zatažena do tahanic o křeslo premiéra země. Futures se dnes zelenají.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,5 %.

Člen bankovní rady Oldřich Dědek v rozhovoru s LN říká, že v boji proti inflaci dává přednost intervencím na obranu koruny před snižováním úrokových sazeb.



Primoco říká, že tržby za první pololetí letošního roku dosáhly 102,8 milionů Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 jde o nárůst o 800 %. Pololetní EBITDA ztrátu 14 milionů Kč z loňského prvního pololetí v důsledku pandemie Covid-19 se podařilo obrátit v 50,6 milionový zisk. EBITDA marže je 49,2 %.



Erste Group dostala od nižší doporučení "equalweight" s rovněž nižší cílovou cenou 34 EUR proti dřívějším 48 EUR.



Evropa se připravuje na recesi, která může jen stěží zkrotit rekordní inflaci, a testuje odvahu centrálních bankéřů, které po desetileté přestávce dělí jen pár dní od zvýšení úrokových sazeb. Předpovědi blížícího se útlumu se množí, postpandemické oživení slábne a realita zimní energetické krize začíná dopadat na trhy. To staví Evropskou centrální banku, která ve čtvrtek oznámí své rozhodnutí o sazbách, do úzkých. Ale na rozdíl od USA, kde nárůst spotřebitelských cen podpořily vládní stimuly, je inflace v 19členné eurozóně primárně způsobena prudce rostoucími cenami zemního plynu, které ještě zhoršila válka na Ukrajině.



Snaha Bank of England zamezit nejrychlejší inflaci za čtyři desetiletí, která způsobuje krizi životních nákladů, vyvolala znepokojení zákonodárců, kteří usilují o to, stát se příštím britským premiérem. Ministryně zahraničí Liz Truss naznačila, že pokud se dostane k moci, může změnit mandát centrální banky. V nedělní televizní debatě Truss řekla, že Velká Británie čelí „bezprecedentním ekonomickým časům“ a že „strategie business as usual“ nefunguje. Příští vláda by měla sledovat ostatní ekonomiky, které byly při kontrole inflace úspěšné, řekla s odkazem na Bank of Japan.



Finanční šéfové největších světových ekonomik obvinili Rusko z globální inflační vlny a prudce se zhoršujícího výhledu růstu. Ano, tvůrci politik sice nedokázali včas zaznamenat nárůst inflace, se kterým nyní bojují a přispívají k němu snadnými penězi, ale ministryně financí USA Janet Yellenová na shromáždění na Bali v Indonésii řekla, že Putinův režim použil jídlo „jako válečnou zbraň.“ Zaměření na Rusko jako zdroj globálních inflačních potíží se však nepromítlo do účinné dohody, přičemž návrh Yellenové na zastropování cen ropy získal jen malou pozornost.



Italská středopravicová strana uvedla, že koaliční pakt premiéra Maria Draghiho se zhroutil. Liga a Forza Italia uvedly, že jejich aliance podporující Draghiho byla rozbita, což signalizuje, že jsou možné předčasné volby, když premiér minulý týden oznámil svou rezignaci. Matteo Salvini a Silvio Berlusconi vyloučili, že by obě strany pravého středu zůstaly ve vládní koalici, jejíž součástí bylo Hnutí pěti hvězd. Draghi dal jasně najevo, že nepovede novou vládu bez Hnutí pěti hvězd.