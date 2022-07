Summary: Výsledky Halliburtonu jsou dle očekávání prvotřídní

USA:

2Q22



• P/E 22 = 15,7x; P/B 22 = 3,4x; DY 22 = 1,6 %

Výsledky Halliburtonu jsou dle očekávání prvotřídní a překonání konsensu bylo samozřejmostí. Jedinou výtku máme vůči provoznímu cashflow, který je pořád pod předkoronovými hodnotami. Nejdůležitější zprávou je asi komentář managementu, že domácí frakovací aktivitu bude v tomto roce těžké dál navýšit kvůli nedostatku těžebních soustav. Spolu se Saúdskou Arábií pumpující rekordních 12 mil. barelů ropy za den to dává podporu pro cenu ropy. Alespoň z nabídkové strany.

Tržby Halliburtonu vyrostly meziročně o téměř 40 % (+20 % qoq) i v prostředí posilujícího dolaru. Jejich celková výše 5,1 mld. USD překonala konsensus o 400 mil. USD a poprvé se tak dostaly na předkoronové hodnoty. A to ještě v prostředí nadále utlumených kapitálových výdajů domácích těžařů. Nepočítajíc odpisy ruských a ukrajinských aktiv, dosáhl provozní zisk 710 mil. USD (s nimi 370 mil. USD; kons. 670 mil. USD), což je o 70 % více než před rokem (+35 % qoq). Provozní marže je nyní na 14 % a tedy vyšší než před koronou (provozní cashflow nicméně pořád zaostává). Čistý zisk na akcii se usadil na 0,49 USD (+90 % yoy) a konsensus překonal o 5 centů.



V komentářích managementu nám CEO Jeff Miller sdělil pohled společnosti na budoucí globální vývoj ropného trhu. Ten však vnímáme jako trochu smíšený. Zatímco totiž Miller vychvaloval sílu aktuálního cyklu, který by měl díky zahraničním trhům trvat několik let (podobnou optimistickou rétoriku slyšíme během každého cyklu), pro klíčový severoamerický trh (50 % všech tržeb) zaznělo varování o omezené kapacitě. Respektive alespoň my jej vnímáme jako varování. Vrtné soustavy pro domácí trh jsou pro tento rok v podstatě plně rezervovány, což omezuje růst vrchní linie výsledovky. Na druhou stranu, dá se na to dívat i tak, že si může vesele diktovat ceny a zároveň je to určitě podpora pro cenu černého zlata.



Akcie nakonec odevzdávají veškerou pozitivní reakci a obchodují se na včerejší zavírací ceně.



EVROPA:

Volvo 2Q22



• P/E 22 = 9,5x; P/B 22 = 2,4x; DY 22 = 6,3 %



Tržby vyrostly o 30 % yoy na 120 mld. SEK, čímž o 10 % překonaly konsensus trhu. Divize nákladních automobilů rostla na tržbách o 50 % yoy, stavební stroje zůstaly na loňských hodnotách a obě překonaly konsensus trhu. Vzhledem k tomu, že u nákladních automobilů rostl počet dodaných kusů o 33 % yoy a u stavebních strojů se meziročně o 30 % dokonce propadl, jdou rostoucí tržby jednoznačně i za vyšší prodejní cenou. Tomu odpovídá také vývoj provozního zisku, který vyrostl o 20 % yoy na 13,8 mld. SEK (provozní marže 11,6 %). Konsensus pro provozní zisk byl nižší až o 1 mld. SEK.



Objednávková kniha si připsala 58 tis. kusů nákladních automobilů (+1 % yoy; 30 % qoq). Jediný výraznější propad byl v evropském regionu (-25 % yoy), nicméně tam zase loni došlo k abnormální expanzi a z mezikvartálního hlediska se i tady díváme na 6% růst. Celkové číslo 58 tis. zároveň dobře lícuje na 61 tis. (+33 % yoy) dodaných kusů. Poměr nových a odbavených objednávek (tzv. book-to-bill) je tedy cca 0,95x.



Akcie během dne nabraly postupně 3 %.



Novartis 2Q22



• P/E 22 = 14,0x; P/B 22 = 3,0x; DY 22 = 3,9 %



Výsledky švýcarské farmaceutické společnosti ničím nepřekvapily, což je však primární důvod, proč ji mají momentálně investoři ve svých portfoliích. Její akcie jsou na víceméně stejné ceně jako na začátku roku (+2 % YTD) a výkon evropského indexu Stoxx Europe 600 překonávají o 17 %.



Tržby zůstaly víceméně na úrovni předešlého roku a téměř přesně se trefily do konsensu 12,8 mld. USD. Nicméně nebýt silného dolaru, dívali bychom se na rozumný 5% růst. Ve větší divizi patentovaných léčiv klesly tržby o 1 % yoy, zatímco v divizi generik Sandoz o přibližně 3 % yoy. Jádrový provozní zisk lehounce poklesl na 4,3 mld. USD (konsensus 4,2 mld. USD) a marže tak zůstává na 33,4 %. Čistý zisk na akcii sklouzl o 6 % yoy na 1,56 USD při konsensu nižším o pět centů.



Při pohledu na jednotlivá léčiva je nadále vidět solidní růst nových produktů. Cosentyx na léčbu psoriázy přidal 12 % yoy a Entresto proti selhání srdce více než 30 % yoy. Zolgensma na léčbu svalové atrofie posílila svoje tržby o dalších 25 % yoy a nyní dosahují téměř 400 mil. USD. Všechny tři se víceméně držely konsensu trhu.



Výhled na tento rok nadále počítá s tržbami i provozním ziskem rostoucími v tandemu o cca 5 % yoy s trochu lepším výkonem v divizi patentovaných léčiv.



Akcie zůstávají na včerejší zavírací ceně.