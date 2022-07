Akciový růst na obou stranách Atlantiku, euro nejsilnější za zhruba dva týdny

Americké akciové trhy zahájily dnešní obchodování širokou rally. V indexu S&P 500 rostlo všech 11 podskupin a technologický Nasdaq přidával před kvartálními čísly Netflixu zhruba 2 procenta. a Alphabet odrazily svoje pondělní ztráty. Stranou pozornosti tak zůstávají data z amerického realitního trhu. Tempo zahajování nových staveb v červnu kleslo meziměsíčně o 2 procenta, i když trh čekal růst.

Dolar klesá. Euru se vůči němu vyhouplo na nejsilnější hodnoty za poslední zhruba dva týdny, mimo jiné s přispěním spekulací Bloombergu, že ECB může na čtvrtek uvažovat o zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu, což je dvojnásobek toho, co se zatím proslýchalo. Centrální banka eurozóny je pod tlakem kvůli inflaci, která byla za červen potvrzena na rekordních 8,6 procenta pro eurozónu a pro EU ještě o procentní bod výše. To je také rekord, zavření ruských plynových kohoutů by ale zároveň mohlo stáhnout Evropu do recese.

MMF varoval před vážnou recesí ve východní Evropě včetně České republiky v případě, že Rusko zavede embargo na dodávky plynu a ostatní země se s nimi nepodělí o své zásoby. Podle by evropské akcie mohly klesnout o dalších 10 procent, pokud Rusko zastaví plynové dodávky do Evropy a vyvolá v ní recesi.

Hlavní evropské akciové indexy ale rostou. V indexu Euro Stoxx 600 přidávají všechny hlavní sektory. Německý DAX si v podvečer připisuje 2,4 procenta a francouzský CAC 40 zhruba 1,7 procenta. V něm patří k tahounům akcie energetické EdF, které vystřelily nahoru po zveřejnění finančních podmínek znárodnění zbylého podílu.

Euro se k dolaru naposledy obchodovalo kolem 1,0252 EURUSD. Česká koruna k dolaru naposledy zpevňovala na 23,896 za dolar, k euru ale její posun tak výrazný nebyl, naposledy na 24,498 za euro. Ceny ropy pondělní zisky neudržely a WTI se dostává k hladině 100 dolarů za barel.

Pražský index PX zůstává dnes stranou a končí den na červené nule. ani Coltu se nedařilo a ani těžkotonážní to více než 2% ziskem nedokázal zachránit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5091 -0.1407 24.5739 24.4573 CZK/USD 23.9055 -1.1536 24.2415 23.9000 HUF/EUR 398.6550 -0.3451 402.1319 396.4371 PLN/EUR 4.7600 -0.6897 4.7993 4.7482

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9148 1.0443 6.9223 6.8286 JPY/EUR 141.2790 0.8120 141.3970 139.6990 JPY/USD 137.8160 -0.2266 138.3925 137.3820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8520 0.3557 0.8542 0.8477 CHF/EUR 0.9926 0.0973 0.9947 0.9898 NOK/EUR 10.1482 -0.8408 10.2448 10.1437 SEK/EUR 10.4569 -0.8928 10.5463 10.4541 USD/EUR 1.0251 1.0359 1.0270 1.0120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4478 -1.3609 1.4702 1.4476 CAD/USD 1.2892 -0.6929 1.2960 1.2892