Chystání na recesi? Apple bude nabírat pomaleji, stejně jako další technologické kolosy.

je po Amazonu, Googlu nebo další těžkou váhou – a velkou technologickou firmou – která omezí nabírání nových pracovníků a svoje výdajové plány. Přibývá tak důkazů, že i kolosy na Wall Street se mohou obávat příchodu hospodářské recese v příštích měsících.

Výrobce iPhonů chce omezit výdaje a růst pracovních míst v některých svých divizích, tedy nikoli na úrovni celé firmy. Obdobně opatrný postoj zaujal i , který spolu s výše uvedenými firmami podnikl kroky na omezení výdajů.

Novinka, se kterou přišla v pondělí agentura Bloomberg, poslala akcie Applu dolů a zvýšila napětí z výsledků velkých techů, které začnou ve velkém přicházet tento týden. Pro firmy může být teď složité zjitřené investory ukonejšit. v pondělí reportovala nečekaně lepší růst tržeb, I tak jí ale akcie v prodlouženém obchodování klesly o více než 4 procenta.

Nutno podotknout, že většina velkých technologických společností ani nyní o rušení pracovních míst nehovoří, pouze o zpomalení tempa, kterým nabírají nové pracovníky. Ani pracovní trh jako celek se v USA nezastavil V červnu přibylo na výplatnicích 372.000 lidí, více, než se čekalo.

Některé technologické firmy už ale sahají I po propouštění. Týká se to , který minulý týden uvedl, že v rámci reorganizace některé pozice ruší. To se týká necelého 1 procenta jeho pracovní síly, která čítá 180.000 lidí. pořád očekává, že rok zakončí s vyšším počtem pracovníků.

Stovky lidí minulý měsíc propustila a podle zdrojů také uzavřela kalifornský provoz, kde se věnovala technologii samořízení. Její generální ředitel Elon Musk ještě předtím avizoval, že ve stále vratším ekonomickém prostředí bude propouštění nutností. O práci přijde během následujících tří měsíců zhruba desetina zaměstnanců, oznámil v následném rozhovoru.

Počet zaměstnanců APplu v poslední dekádě stabilně rostl:

Propouštění nastalo také v Netflixu nebo Peloton Interactive, tedy firmách, jejichž akcie létaly během pandemie závratně vysoko.

Meta, mateřská firma , omezila výdaje a zpomalila nabírání na některé seniorské pozice. V dubnu pak oznámila plány na osekání výdajů jenom v tomto roce o tři miliardy dolarů. Hlavní myšlenkou je opětovně soustředit pozornost firemních týmů na klíčové priority, jako jsou metaverzum a Reels, což je klon TikToku. Meta také zastavila vývoj jednoho ze svých prototypů chytrých hodinek a svoje zařízení pro domácí video Portal překonfigurovala tak, aby bylo určeno více pro firemní než běžné spotřebitele.

Internetový gigant Google nabírá obvykle desítky tisíc lidí ročně, takže nedávné oznámení jeho generálního ředitele Sundara Pichaie, že firma bude po zbytek roku rozšiřovat svoje stavy pomaleji, působí poněkud nezvykle, podotkl Bloomberg.

Jiné firmy chtějí přidusit svoji ambiciózní růstové plány, aniž by musely výrazněji propouštět. během pandemie, kdy rostla poptávka po službách ecommerce, nabíral ve velkém a v jeho skladech teď panuje přezaměstnanost. Firma ale uvedla, že na problému pracuje.

někdy svoje sklady pronajímá. Firma také zastavila vývoj nových prostor pro kancelářské práce. Potřebuje si prý rozhodnout, kolik prostoru bude třeba pro hybridní úvazky.

Klíčovou otázkou je pro tuto výsledkovou sezónu mimo jiné i to, zda utichá poptávka spotřebitelů. už v dubnu varoval, že nejnovější čtvrtletí bude kodrcat, hlavně ale kvůli potížím v dodavatelských řetězcích. To by mu mohlo z tržeb smáznout až osm miliard dolarů. Jasnější obrázek ale investoři dostanou až 28. července, kdy firma oznamuje svoje hospodářské výsledky. To by mohli dostat i prognózu na následující měsíce.

Letošní vývoj akcií Applu:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz