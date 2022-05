Netflix už nepatří mezi prémiový růst. Konkurence mu bude dál šlapat na paty, někde mu ujel vlak

je stále růstová společnost, ale už ne prémiová. Taková by musela být schopna generovat roční tempa růstu převyšující 20 %. Pro Yahoo Finance to uvedl vedoucí akciového výzkumu ve společnosti Mark Mahaney. vyvolal vlnu diskusí poté, co zveřejnil své poslední čtvrtletní výsledky, které nedosáhly na očekávání. Expert míní, že pokud nějaká firma přestane být členem onoho prémiového klubu, dojde k výrazným poklesům valuací, které je trh ochoten jí připisovat. A přesně to se nyní děje na Netflixu.



Mahaney byl podle svých slov překvapen rychlostí, s jakou ztratil své tempo růstu, ale „stále jde o dobré aktivum a firma má vedoucí pozici na globálním trhu“. ve své analýze Netflixu také tvrdí, že se firma dostala do fáze saturace v Severní a Jižní Americe i v Západní Evropě. Zaměřit by se měla mimo jiné na monetizaci sdílených účtů. Akcie je podle analytika nyní zhruba férově naceněna a v následujícím roce by si měla vést podobně jako celý trh.



Mahaney pokračoval s tím, že je překvapen i silou korekce, kterou si akcie prošla. Podle jeho názoru by zisky na akcii mohly příští rok u Netflixu dosáhnout asi 14 dolarů a pokud by se PE pohybovalo kolem 20, akcie by mířila někam k 280 dolarům. Nicméně analytik míní, že trh bude nějakou dobu „příliš negativní“ a tak bude určitý čas trvat, než se akcie na tyto cenové úrovně dostane.



Historicky je podle experta mimořádně úspěšným příběhem s velmi dobrým managementem, který prakticky vytvořil úplně nové odvětví. Mezi úspěchy patří například schopnost nabízet pořady v různých jazycích. Co se podle experta ale nepovedlo, jsou reklamy. To by se podle managementu mělo změnit příští rok, ale „s modelem stojícím na reklamách jsou za křivkou“. V USA přitom tento model není třeba, ale opak platí v zahraničí.



Poslední čtvrtletní výsledky vzbudily rozruch asi zejména kvůli poklesu počtu uživatelů, jeho historický vývoj shrnuje graf:





Zdroj: Yahoo Finance



Mark Stoeckle ze společnosti Adams Funds, která vlastní i akcie Netflixu, hovořil v souvislosti s jeho posledními výsledky na Bloombergu o tom, že firma se nyní pohybuje ve velmi náročném odvětví, ve kterém je těžké vydělávat. Mimo jiné proto, jak moc se konkurence přetahuje o „talent“. Konkurence se také projevuje postupnou eliminací výhody, kterou měl jako první společnost na trhu. Patrné je to například u lokální tvorby – byl mezi prvními, kteří nabízeli program vytvořený přímo v Indii, Velké Británii či v jiných zemích. Ale „nyní to už dělají všichni“. Pro je tak stále těžší nějak se odlišit od konkurence.



Překvapen je i tento odborník, tentokrát z toho, že s ohledem na investované částky obsah Netflixu zase tak moc nesouzní s uživateli, jak by měl. Příčina je pak stále stejná, je jí konkurence. Mark Stoeckle považuje za evidentní problém sdílení hesel, což je téma, na které se mělo vedení zaměřit již dříve. Podobné je to i s reklamami a podle investora to vypadá tak, že z firmy, která byla ve vedoucí pozici, se stává společnost, která dohání chod věcí. Což se projevuje i na valuačních násobcích a podle experta je současné PE pohybující se nad 20 „pravděpodobně stále drahé“. Z toho plyne, že Stoeckle dnes nevidí jako nákupní příležitost.



Zdroj: Yahoo Finance