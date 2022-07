Čína prodlouží antidumpingová cla na ocelové produkty z Japonska, Koreje a EU

Čína prodlouží antidumpingová cla na dovoz ploché válcované elektrotechnické ocele z Japonska, Jižní Koreje a Evropské unie. Cla budou prodloužena od 23. července na pět let. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu.



Elektrotechnická nebo také křemíková ocel se používá v transformátorech a je mnohem dražší než uhlíková ocel, napsala agentura Reuters. Clo na ocel od japonských firem, včetně JFE Steel a Nippon Steel, se pohybuje v rozmezí od 39 procent po 45,7 procenta. Na ocel od korejských firem clo činí 37,3 procenta a od firem z EU 46,3 procenta.



Čína je největším producentem ocele na světě. Vyšetřování cen elektrotechnické ocele z Japonska, Koreje a EU zahájila loni v červnu, poté, co vypršela platnost předchozích cel. Ty platily pět let. K novému vyšetřování vládu přiměla petice od čínských oceláren China Baoshan Iron and Steel a divize Beijing Shougang. Ty tvrdily, že ukončení cel by mohlo způsobit dumping a poškodit domácí ocelářský sektor.