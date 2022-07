EU ohlásila čtyři nové právní kroky proti Británii kvůli neplnění brexitové dohody

Evropská komise (EK) dnes zahájila další čtyři řízení proti britské vládě s cílem vynutit si dodržování části dohody o brexitu týkající se uspořádání v Severním Irsku. Nové právní kroky oznámila unijní exekutiva poté, co v britském parlamentu pokročilo schvalování návrhu zákona, kterým by Británie tzv. severoirský protokol jednostranně změnila. První řízení v této souvislosti EK zahájila už loni, v červnu pak oznámila další dvě.



"Dnešní dopisy požadují, aby Spojené království učinilo svižné nápravné kroky pro zajištění souladu s podmínkami protokolu. Spojené království má dva měsíce na to odpovědět na tyto dopisy," uvádí komise v prohlášení na svém webu. Dodává, že pokud Londýn nepřijme požadovaná opatření a neodpoví na stanovisko zaslané v polovině června, zváží EK zahájení procesu u Soudního dvoru Evropské unie.



Napětí mezi dvěma stranami tak dál eskaluje asi dva a půl roku poté, co Británie formálně opustila EU. Učinila tak na základě "rozvodové dohody", která ošetřuje i klíčovou výzvu v podobě zachování volného režimu na hranici Severního Irska s Irskou republikou, z níž se v důsledku brexitu stala hranice EU. Nakonec se Londýn a Brusel dohodly, že na uvedenou část Spojeného království se budou nadále vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, zatímco kontroly zboží budou probíhat při jeho cestě do regionu ze zbytku Británie.



Britská vláda ale ustanovení nikdy plně nepřevedla do praxe a nyní se snaží protokol bez souhlasu EU upravit. Návrh, který by tyto změny uzákonil, tento týden prošel dolní komorou britského parlamentu a nyní jej přebírá Sněmovna lordů, která pravděpodobně navrhne řadu změn.



Vláda premiéra Borise Johnsona proces spustila po měsících vyjednávání, při kterých komise odmítala zásahy do složitě dojednaného protokolu a místo toho prosazovala spolupráci skrze existující rámec. Ten nyní Britové označují za překážku pro politickou stabilitu v Severním Irsku, jakkoli to byl sám Johnson, kdo v roce 2019 na tento kompromis přistoupil.