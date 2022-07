Výrobce vakcín Pfizer zvýšil čtvrtletní zisk o 78 procent na 9,9 miliardy USD

Americká farmaceutická společnost , která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti covidu-19, zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 78 procent na 9,91 miliardy dolarů (téměř 240 miliard Kč). Uvedla to dnes ve zprávě o výsledcích hospodaření. Zisk překonal odhady analytiků, zejména díky vysoké poptávce po vakcínách a dalších produktech na covid-19.



Pfizer vedle vakcíny vyrábí na covid-19 i tablety Paxlovid. Obnovený růst počtu případů nákazy koronavirem ve čtvrtletí přispěl k tomu, že poptávka po tomto antivirotiku zůstala vysoká.



Tržby z prodeje přípravku Paxlovid, který obsahuje léčivé látky nirmatrelvir a ritonavir, překonaly odhady analytiků o více než miliardu dolarů. Tržby z prodeje vakcíny se pak meziročně zvýšily o 20 procent. Tyto výsledky pomohly Pfizeru potvrdit celoroční výhled tržeb z těchto přípravků na úrovni 54 miliard dolarů.



Celkové tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 47 procent na 27,7 miliardy USD (670,5 miliardy Kč). i zde ponechal celoroční výhled beze změn, přestože kvůli silnému dolaru zaúčtoval ztrátu dvě miliardy dolarů. Zisk na akcii bez zahrnutí mimořádných položek vzrostl o 92 procent na 2,04 USD, zatímco analytici čekali zisk 1,78 USD na akcii.



Optimistický výhled pak přispěl k tomu, že akcie firmy ještě před začátkem obchodování přidávaly asi jedno procento. Později o zisky přišly a vykazovaly asi tříprocentní pokles. Náladu na trhu mezitím pokazila nepříznivá statistika o vývoji americké ekonomiky.



Vakcína proti covidu-19 zajistila Pfizeru prudký růst zisku i tržeb zejména v loňském roce. Nyní firma spoléhá na to, že do budoucna jí růst zajistí hlavně Paxlovid. Za prodej přípravku ve druhém čtvrtletí získala na tržbách 8,1 miliardy dolarů, zatímco analytici tržby podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali na sedm miliard USD. Paxlovid se nyní stává nejpoužívanějším antivirotikem ve Spojených státech.



Pfizer a jeho německý partner BioNTech v červnu podepsali s americkou vládou kontrakt na dodání 105 milionů dávek své covidové vakcíny za 3,2 miliardy dolarů (77,5 miliardy Kč). Dodávka zahrnuje i vakcínu upravenou na variantu omikron, která zatím čeká na schválení. Právě poptávka po vakcínách na přeočkování by měla Pfizeru zajistit růst tržeb v následujících čtvrtletích, uvedla agentura Reuters.



"Lze si ale položit otázku, proč ponechal beze změn výhled u vakcíny proti covidu, když dostal od americké vlády zakázku za více než tři miliardy dolarů," poznamenal analytik finanční společnosti Mohit Bansal.



Firma ve druhém čtvrtletí odepsala zásoby za 450 milionů dolarů v souvislosti s výrobky proti covidu-19, kterým skončila doba použitelnosti, anebo kde se datum použitelnosti blíží.