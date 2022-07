Meziměsíční spotřebitelská inflace v Německu přidala na tempu

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v červenci zpomalilo na 7,5 procenta z červnových 7,6 procenta, meziměsíčně však významně zrychlilo, a to z červnových 0,1 % na 0,9 %. Podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie se inflace navíc překvapivě zvýšila, a to na 8,5 procenta z červnových 8,2 procenta.



Míra inflace v Německu je stále vysoko nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Evropský statistický úřad Eurostat zveřejní rychlý odhad červencového vývoje spotřebitelských cen v celé eurozóně v pátek. V červnu se inflace v eurozóně vyšplhala na rekordních 8,6 procenta, zatímco v květnu činila 8,1 procenta.



ECB minulý týden v reakci na prudký růst inflace poprvé od roku 2011 zvýšila základní úrokové sazby, a to výrazněji, než původně avizovala. Její základní úrok vystoupil na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém se držel od roku 2016. ECB rovněž signalizovala, že bude úrokové sazby dál zvyšovat.

Zdroj: ČTK, Bloomberg