Erste Group ohlásila růst provozního zisku za loňský rok o 6,6 procenta na 5,9 miliardy eur

Group Bank vykázala v roce 2024 provozní výsledek ve výši 5,9 miliardy eur (+6,6 %) díky silnému růstu v oblasti zákaznického podnikání. Zákaznické úvěry výrazně vzrostly na 218,1 miliardy eur (+4,9 %), přičemž dynamika růstu byla mírně silnější ve střední a východní Evropě (CEE). Po poněkud slabší poptávce v první polovině roku vzrostla chuť na úvěry ve čtvrtém čtvrtletí. Vklady také vzrostly na 241,7 miliardy eur (+3,8 %). Poměr nesplácených úvěrů vzrostl z 2,3 % na 2,6 %, což bylo v souladu s očekáváními. To bylo především kvůli nedostatku makroekonomického oživení v Rakousku, protože kvalita aktiv v zemích CEE zůstala na velmi dobré úrovni. Daňová sazba vzrostla meziročně o přibližně 3 procentní body na 21,1 %. Group dosáhla čistého zisku ve výši 3,1 miliardy eur (meziročně +4,3 %).

„Naše výsledky ukazují, že jsme aktivní v růstovém regionu Evropy, přičemž dvě třetiny našich zisků pocházejí z našich bank ve střední a východní Evropě. Usilování o prosperitu zde zůstává neporušené, navzdory silné konvergenci za posledních 20 let. Tento region je také místem, kde leží budoucí potenciál. Vzhledem k velkým geopolitickým změnám, které probíhají, se Evropa musí více sjednotit,“ říká Peter Bosek, generální ředitel Group.

Za samotný čtvrtý kvartál pak Erste Bank vykázala za čistý zisk ve výši 609 mil. EUR ( meziročně -11,5 %), což je o 6 % méně než konsensus sestavený společností. K nedosažení očekávaní přispěly zejména vyšší náklady na riziko a provozní náklady, které dosáhly 1,47 mld. eur a meziročně tak byly o 9,3 % výše.

Čisté úrokové výnosy ve výši 1,94 mld. eur (+7,4 % r/r) překonaly očekávání konsenzu. Provozní úvěry vzrostly o 4,9 % r/r, zatímco vklady se zvýšily o 3,8 % r/r. Vykázaná čistá úroková marže činila 2,46 % (2,45 % ve 3Q24).

Příjmy z poplatků ve výši 780 mil. eur meziročně vzrostly o 11 %. Ke zlepšení výnosů z poplatků přispěly zejména silnější poplatky z obchodů se správou aktiv. Položka výnosů z obchodování a ostatní výnosy ve výši 139 mil. eur byla v souladu s očekáváním.

„Celkově výsledky z našeho pohledu nepřinášejí žádné výrazné překvapení. Domníváme se, že výsledky budou pro výkonnost akcií v podstatě neutrální, protože banka představila výhled na rok 25 a návrh na rozdělení kapitálu (DPS 3 EUR / zpětný odkup akcií cca 700 mil. EUR), které jsou blízko našemu a konsenzuálnímu očekávání, ale podotýkáme, že akcie měly před výsledky silnou výkonnost (+16,2 % r/r),“ komentuje zveřejněná čísla analytik Patrie Michal Křikava.

„V loňském roce jsme nadále silně rostli v oblasti zákaznického podnikání a dosáhli jsme dobrého výsledku. Díky našemu obezřetnému a diverzifikovanému úvěrování máme naše rizikové náklady pod kontrolou a naše kapitálová pozice zůstává silná. Snížení úrokových sazeb podporuje investice jak domácností, tak firem. Tento trend se také odráží v nárůstu objemu našich úvěrů ve druhé polovině roku,“ říká Stefan Dörfler, finanční ředitel Group.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 4,2 % díky vyšším objemům úvěrů

Čistý úrokový výnos vzrostl na 7 528 milionů eur (meziročně +4,2 %) ve všech klíčových trzích kromě Rakouska, díky vyšším objemům úvěrů a nižším úrokovým nákladům. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 2 938 milionů eur (+11,3 %; 2 640 milionů eur). Růst byl zaznamenán ve všech klíčových trzích, zejména v oblasti platebních služeb a správy aktiv. Čistý obchodní výsledek klesl na 519 milionů eur (754 milionů eur); položka zisky/ztráty z finančních nástrojů měřených reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu se zlepšila na -82 milionů eur (-306 milionů eur). Vývoj těchto dvou položek byl převážně způsoben hodnotovými efekty. Provozní příjmy vzrostly na 11 178 milionů eur (+5,9 %; 10 552 milionů eur).

Zvýšený čistý zisk odráží silnější provozní výsledek



Ostatní provozní výsledek činil -414 milionů eur. To zahrnuje alokaci ve výši 102 milionů eur do rezervy týkající se výjimky mezi bankami podle rakouského zákona o DPH. Náklady na roční příspěvky do fondů pro řešení krizí výrazně klesly na 28 milionů eur (113 milionů eur), protože v roce 2024 nebyly v eurozóně vybírány žádné pravidelné roční příspěvky. Bankovní poplatky byly placeny ve čtyřech klíčových trzích. 245 milionů eur (183 milionů eur) se odráží v ostatním provozním výsledku: z toho 168 milionů eur (137 milionů eur) bylo účtováno v Maďarsku. V Rakousku činila bankovní daň 40 milionů eur (46 milionů eur), v Rumunsku 37 milionů eur (nově zavedeno v roce 2024). Bankovní daň na Slovensku ve výši 103 milionů eur je účtována v položce daně z příjmů.



Daně z příjmů činily 1 053 milionů eur (874 milionů eur). Pokles menšinového podílu na 819 milionů eur (923 milionů eur) byl způsoben nižší ziskovostí spořitelen. Čistý výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 3 125 milionů eur (2 998 milionů eur) díky silnému provoznímu výsledku.

Výhled na rok 2025



Cílem Group pro rok 2025 je dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) přibližně 15 %. Tato ambice je postavena na následujících klíčových předpokladech. Za prvé, makroekonomické prostředí, měřené především růstem reálného HDP, na sedmi klíčových trzích Group zůstane robustní a v průměru se mírně zlepší oproti roku 2024. V důsledku toho Group očekává robustní růst úvěrů přibližně o 5 % v roce 2025, podpořený růstem v oblasti retailového i firemního podnikání. Za druhé, provozní výkon definovaný jako provozní výsledek zůstane v roce 2024 zhruba stabilní, protože čistý úrokový výnos se očekává, že zůstane meziročně stabilní, výnosy z poplatků a provizí budou nadále růst přibližně o 5 %, čistý obchodní a reálný výsledek přinese podobný příspěvek k výnosům jako v roce 2024 a provozní náklady vzrostou přibližně o 5 %. V důsledku toho se očekává, že poměr nákladů k výnosům bude pod 50 %. Za třetí, náklady na riziko vzrostou jen mírně na přibližně 25 bazických bodů průměrných zákaznických úvěrů oproti úrovním z roku 2024, protože kvalita aktiv zůstane ve střední a východní Evropě silná, zatímco v Rakousku se jen mírně zhorší.



V souladu s očekávaným silným ziskovým výkonem se očekává, že poměr CET1 v roce 2025 vzroste, což poskytne lepší návratnost kapitálu a/nebo flexibilitu pro fúze a akvizice. Upravený čistý zisk za rok 2024 (čistý zisk po odečtení dividend AT1) umožňuje Group cílit na pravidelnou dividendu ve výši 41,2 % upraveného čistého zisku, stejně jako na realizaci třetího zpětného odkupu akcií ve výši 23,7 % upraveného čistého zisku, podléhající schválení regulačními orgány.

Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 47,2 %

Obecné administrativní náklady vzrostly na 5 279 milionů eur (+5,2 %; 5 020 milionů eur). Náklady na personál vzrostly na 3 202 milionů eur (+7,1 %; 2 991 milionů eur) v důsledku zvýšení platů. Ostatní administrativní náklady byly vyšší na 1 529 milionů eur (+4,1 %; 1 468 milionů eur), což bylo převážně způsobeno vyššími IT náklady ve výši 622 milionů eur (549 milionů eur). Příspěvky do systémů pojištění vkladů zahrnuté v ostatních administrativních nákladech klesly na 72 milionů eur (114 milionů eur), zejména v Rakousku. Amortizace a odpisy činily 547 milionů eur (-2,2 %; 560 milionů eur). Významný nárůst provozního výsledku na 5 900 milionů eur (+6,6 %; 5 532 milionů eur) byl rovným dílem způsoben nárůstem čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 47,2 % (47,6 %).

Mírné zhoršení poměru NPL na 2,6 %

Výsledek nákladů na riziko činil -397 milionů eur nebo 18 bazických bodů průměrných hrubých zákaznických úvěrů. Alokace do rezerv na úvěry a zálohy byly zaznamenány převážně v Rakousku. Pozitivní příspěvky pocházely z obnovy již odepsaných úvěrů, rovněž převážně v Rakousku. Poměr nesplácených úvěrů (NPL) na základě hrubých zákaznických úvěrů se mírně zhoršil na 2,6 % (2,3 %). Poměr pokrytí NPL (bez zajištění) klesl na 72,5 % (85,1 %).

Významné zvýšení objemu úvěrů a vkladů

Celkový kapitál bez zahrnutí nástrojů AT1 vzrostl na 28,1 miliardy eur (26,1 miliardy eur). Po regulačních odpočtech a filtrování podle CRR vzrostl kapitál Common Equity Tier 1 (CET1, konečný) na 24,0 miliardy eur (22,9 miliardy eur), celkový vlastní kapitál (konečný) na 30,9 miliardy eur (29,1 miliardy eur). Celkové riziko – rizikově vážená aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika (CRR, konečný) – vzrostlo na 159,1 miliardy eur (146,6 miliardy eur). Poměr kapitálu Common Equity Tier 1 (CET1, konečný) činil 15,1 % (15,7 %), celkový kapitálový poměr 19,5 % (19,9 %).

Celková aktiva vzrostla na 353,7 miliardy eur (+4,9 %; 337,2 miliardy eur). Na straně aktiv klesly hotovost a hotovostní zůstatky na 25,1 miliardy eur (36,7 miliardy eur); úvěry a zálohy bankám vzrostly – zejména v České republice – na 27,0 miliardy eur (21,4 miliardy eur). Meziročně vzrostly úvěry a zálohy zákazníkům na 218,1 miliardy eur (+4,9 %; 207,8 miliardy eur). Na straně pasiv klesly vklady bank na 21,3 miliardy eur (22,9 miliardy eur). Vklady zákazníků vzrostly – nejvíce v České republice a Rumunsku – na 241,7 miliardy eur (+3,8 %; 232,8 miliardy eur). Poměr úvěrů k vkladům činil 90,2 % (89,3 %).

Čistý zisk České spořitelny loni stoupl o 40,5 procenta na 26,2 miliardy Kč

Čistý zisk České spořitelny (ČS) loni stoupl o 40,5 procenta na rekordních 26,2 miliardy korun. Provozní zisk byl vyšší o 27,6 procenta, dosáhl 32,3 miliardy korun. Provozní výnosy stouply o 16,8 procenta na 56,5 miliardy korun a provozní náklady vzrostly o pět procent na 24,3 miliardy korun. Meziročně vyšší byl i objem úvěrů a vkladů. Neauditované konsolidované výsledky dnes ČTK poskytla Česká spořitelna.



"Česká spořitelna slaví v těchto dnech 200 let od svého založení. Historicky nejlepší výsledek, který banka dosáhla v roce 2024 jasně dokazuje, že se daří naplňovat poslání, se kterým Spořitelna v roce 1825 na trh vstupovala, tedy podporovat prosperitu celé společnosti, a zároveň nám umožňuje dále investovat do dalšího rozvoje," uvedl k loňským hospodářským výsledkům Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.



Provozní zisk podle banky vzrostl zásluhou vyšších provozních výnosů, které stouply o 16,8 procenta v důsledku vyššího čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Provozní náklady stouply zejména kvůli navýšení mezd zaměstnancům a také vyšším nákladům na IT a marketing.



Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2,0301 bilionu korun, vzrostla o 12,9 procenta. "Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem úvěrů bankám. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady bank i klientskými depozity," uvedla ČS.



Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 7,7 procenta na 1,11 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 7,1 procenta na 694,1 miliardy korun a objem úvěrů korporátním subjektům vzrostl o devět procent na 413,1 miliardy korun.



Závazky ke klientům vzrostly o 8,6 procenta na 1,48 bilionu korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 1,03 bilionu korun, vkladů korporátní klientely na 314,4 miliardy korun a ostatních vkladů na 142,5 miliardy korun.



Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, ke konci loňského roku jich měla 4,6 milionu. Rakouská finanční skupina Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy. v loňském roce zvýšila provozní zisk o 6,6 procenta na 5,9 miliardy eur (147,4 miliardy Kč).

