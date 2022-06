Erste Group má nového lídra, šance na odvrácení recese v USA se snižují a evropské futures jsou dnes smíšené

Group převezme od 1. července Willibald Cernko. Analytici po včerejším zvýšení sazeb Fedem o 75 bazických bodů a slabších spotřebitelských výdajích snižují šance na "měkké přistání" v USA. Po včerejším zasedání Fedu a mimořádném jednání ECB je dnes řada na Bank of England. Evropské futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy jsou dnes smíšené: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX +0,0 %.



Vedení největší rakouské banky Group, která vlastní Českou spořitelnu, přebírá Willibald Cernko. Od 1. července tak nahradí dosavadního šéfa Bernda Spalta, který neusiloval o prodloužení smlouvy.



ČNB dnes zveřejní v pravidelné Zprávě o finanční stabilitě zátěžové testy českých bank. Zároveň posoudí a vyhodnotí dopady opatření banky ohledně hypotečního trhu a zveřejní nastavení takzvané proticyklické kapitálové rezervy, kterou banky mají vytvářet v době hospodářského růstu pro dobu poklesu ekonomiky.



Analytici po včerejším zvýšení sazeb Fedem o 75 bazických bodů a slabších spotřebitelských výdajích více očekávají recesi v USA. předpovídá „mírnou recesi“ od poloviny roku 2023, zatímco uvedla, že šance na měkké přistání jsou nyní nižší. Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že Fed nemá v úmyslu dostat ekonomiku do recese, ale fakticky připustil, že její pokles je možný, i když tvrdil, že to nebude chybou Fedu.



Nový nástroj Evropské centrální banky na stabilizaci dluhopisového trhu zůstává záhadou a mezi ekonomy se spekuluje o tom, jakou podobu může tento nástroj přesně mít. Mnozí hledají vodítka v dřívějších programech poté, co středeční mimořádné zasedání Rady guvernérů neodhalilo žádné konkrétní podrobnosti. uvedla, že jakýkoli nový nástroj by pravděpodobně obnášel nákupy dluhopisů, což je flexibilní nástroj napříč „jurisdikcemi, výnosovou křivkou i časem“.



Po včerejším zasedání Fedu a mimořádném jednání ECB je dnes řada na Bank of England. Investoři a ekonomové sázejí, že devět tvůrců politiky britské centrální banky dnes zvýší klíčovou sazbu o čtvrt bodu na 13leté maximum 1,25 %. Analytici očekávají, že tři členové budou prosazovat nárůst o 50 bazických bodů.

Vysocí evropští představitelé vidí malou šanci, že by Rusko bylo ochotno zmírnit globální potravinové tlaky uzavřením dohody, která umožní Ukrajině obnovit klíčový vývoz obilí, a uvedli, že Kreml považuje krizi za páku proti Kyjevu a jeho spojencům. Představitelé vlády a zpravodajských služeb tvrdí, že jednání s Moskvou a Kyjevem zprostředkovaná OSN se nevyvíjí. Rusko také dále snížilo své dodávky zemního plynu ve snaze využívat svých energetických zdrojů jako zbraně.