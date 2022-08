Rozbřesk: Spor o měkké přistání Fedu a den “D” pro nového guvernéra a bankovní radu ČNB

To co před dvěma lety začalo v USA jako přátelská výměna názorů mezi akademiky na téma dočasná vs. permanentní inflace se pomalu mění v ostrou řežbu, kde padají tvrdá slova o zavádějících závěrech a faktických chybách. Hlavní protagonisté velmi aktuálního sporu, o to jakou podobu bude mít přistání americké ekonomiky, jsou na jedné straně “tým skeptiků” vedený Larry Summersem a Olivierem Blanchardem a na straně druhé “tým optimistů” v němž jsou prakticky všichni současní centrální bankéři z Fedu (viz např. včerejší vyjádření jestřába-optimisty J. Bullarda).



O co přesně ve sporu mezi americkými super-ekonomy jde? Centrem sporu je tzv. Beveridgeova křivka, což je inverzní vztah mezi počtem volných pracovních míst a mírou nezaměstnanosti. Hodně zjednodušeně řečeno se pak debata nad touto makroekonomickou křivkou v podstatě točí okolo toho, zdali lze za stávajícího boje s vysokou inflací dosáhnout bezbolestného ochlazení trhu práce, které by zároveň nevedlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti. Tým optimistů se přitom snaží argumentovat tím, že “this time is different” a že přísnější politika Fedu povede “převážně” k redukci volných pracovních míst, což (při jisté podobě Beveridgeovy křivky) nutně nemusí zvýšit míru nezaměstnanosti. Naopak tým pesimistů dost přesvědčivě kontruje tím, že americký trh je opravdu velmi přehřátý, což si vyžádá výrazné ochlazení poptávky a tím i nevyhnutelný nárůst míry nezaměstnanosti. Navíc sázet podle Summerse & spol. na to, že se ochlazení trhu práce odehraje “jen” přes redukci volných pozic, je o to více iluzorní v post-COVIDové ekonomice. Pružnost trhu práce se totiž po pandemii prý zhoršila, takže poptávka se nabídce přizpůsobuje hůře a tudíž k nějakému propouštění tak určitě dojde. Kdo má pravdu? Těžko říct, ale dozvíme se to relativně brzy, přičemž výsledek bude mít významné tržní a politické dopady.



Výše uvedená makroekonomická debata vypadá na první pohled složitě. Ano svět je složitý a to dokonce i když si jej zjednodušíme do několika makroekonomických rovnic. Kouzlo celého sporu je však v tom, že respektovaní ekonomové na obou stranách barikády se nebojí ve veřejném prostoru argumentovat vyloženě teoretickým aparátem. To makroekonomii slouží ke cti a pozvedá její reputaci, jež byla notně otřesena po globální finanční krizi v roce 2008.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zůstává v napětí před dnešním zasedáním ČNB, které se odehraje s novým guvernérem, obměněnou bankovní radou a novou prognózou. Od té uplynulé prognózy výrazně zesílila inflační rizika - vyšší dovážené inflační tlaky, slabší koruna a zejména další růst inflačních očekávání podniků promítající se do jádrové inflace vyústily v další akceleraci a zvýšení inflačního výhledu. Nicméně vzhledem k tomu, že obměněná bankovní rada pod vedením nového guvernéra A. Michla se zatím profiluje vzhledem k sazbám velmi opatrně - a to včetně nových členů - bude nejpravděpodobnějším výstupem srpnového zasedání podle nás stabilita sazeb, která bude pravděpodobně podpořena novou verzí “alternativního” (čti holubičího) scénáře prognózy. Obáváme se, že komunikace směrem k trhům nemusí být v případě stabilních sazeb dostatečně kredibilní a koruna se může dostat v průběhu léta lehce pod opětovný tlak. Zde bude důležité, zdali A. Michl potvrdí závazek dál korunu bránit proti nadměrným ztrátám. Prozatím v základním scénáři předpokládáme, že ČNB zůstane na FX trhu i pod vedením nové bankovní rady, ale pravděpodobnost, že tomu tak být nemusí, je nenulová.



Zahraniční Forex

Překvapivě dobré výsledky americké podnikatelské nálady v sektoru služeb a jestřábí komentáře z Fedu pomáhají americkému dolaru eliminovat drobné ztráty z předchozích dní. Čínské vojenské manévry u Tchaj-wanu prozatím na trh neměly výraznější dopad. Trh evidentně čeká na výsledek amerického trhu práce za červenec, který bude zveřejněn zítra odpoledne.



Britská libra dnes bude ve střehu, neboť zasedá Bank of England a všeobecně se očekává, že zvedne úrokové sazby o 50 bazických bodů. Pro libru a britskou výnosovou křivku však bude důležitý i výsledek hlasování a následná komunikace BoE. Ta totiž může být náležitě jestřábí a avizovat další relativně agresivní zvyšování sazeb. Takováto komunikace by se pak mohla projevit i na růstu eurových sazeb.



Akcie

Americké trhy po konsolidaci v úvodu tohoto týdne pokračovaly včera v rally. Akcie platební společnosti PayPal vzrostly po výsledcích o více než 9 %. Akcie PayPal reagovaly především na zprávy o plánu na odkup vlastních akcií v objemu 15 mld. USD a na přímou investici ve výši 2 mld. USD od společnosti Elliot Management. Dalšími vítězi na Wall Street byli akcie farmaceutických společností zaměřených na vakcínu proti Covid-19 poté, co společnost Moderna představila solidní čísla za 2Q a plán na odkup vlastních akcií v objemu 3 mld. USD. Akcie Moderny poskočily o více než 15 % a zisky přes 6 % si připsaly i akcie Novavax a Biontech.