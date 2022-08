Commerzbank: Německo si bez ruského plynu zopakuje finanční krizi 2008

Německá ekonomika si zopakuje sestup do recese, velmi podobný důsledkům finanční krize let 2008 až 2009, pokud dojde na plné zastavení toku ruského plynu, napsali v dnešní zprávě analytici německé banky . Ta sama podle jiných zpráv i slov ze samotné banky dost možná natáhne ruku pro státní pomoc.



Commerzbank ve scénáři bez ruského plynu vyhradí stranou 500 až 600 milionů eur v podobě rezerv na špatné úvěry německých malých středních podniků. Ani toto číslo není závratným překvapení. V minulém týdnu se podobně vyjádřila , s ohledem na její velikost a význam v německé ekonomice mají rezervy dosáhnout zhruba jedné miliardy eur pro následující dva roky.



Německo, poznamenává zpráva, svou závislost na ruském plynu v posledních letech posílilo. Nezastírá to ani ministr hospodářství Robert Habeck, který varoval, že reálnou hrozbou je rozpad energetických trhů v dnešní podobě a co do potenciální finanční a úvěrové krize důsledky podobné pádu Lehman Brothers.



Pro tuto chvíli, píše dále ve zprávě , se německým menších a středním podnikům a korporátním klientům obecně daří „ještě dobře“, neboť si zvládli během pandemie i po ní posílit likviditu. „Pokud ale dojde na kompletní stopku ruského plynu, což je pravděpodobným scénářem, pak věříme na recesi německé ekonomiky,“ uvedla pro Bloomberg TV finanční ředitelka , Bettina Orlopp.



Rezervy, které v souvislosti následných špatných úvěrů firem naznačily i , odpovídají zhruba 20 bps na jejich úvěrových knihách. Zatímco by takový – pravděpodobný – scénář zvládla, by zřejmě natáhla dlaň pro státní pomoc, píše Bloomberg. „Každý jeden den, každý týden pomáhá firmám i vládě se ještě o něco lépe připravit. Třetí čtvrtletí bude v tomto směru silnou nápovědou, provázet jej bezesporu bude silná volatilita,“ uzavírá Bettina Orlopp.



