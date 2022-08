Nasdaq Composite podruhé v týdnu oslabuje, NVDA -3,97 %

Důvodem zvýšené nervozity na trzích je zítřejší odpoledne, kdy budou reportovány data k americké inflaci . Za červenec se očekává mírnější meziměsíční nárůst spotřebitelských cen, než tomu bylo v šestém měsíci letošního roku. Vývoj inflace bude i nadále hlavním hybatelem monetární politiky americké centrální banky.Těžký týden prožívají společnosti z polovodičového sektoru, tedy výrobci čipů. Ke včerejšímu varování od se dnes přidala společnost . Výrobce paměťových čipů kvůli makroekonomické situaci upozorňuje na možnost nižších příjmů, než jaké byly předchozí odhady, MU US -3,74 %, NVDA US -3,97 %, AMD US -4,53 %, QCOM US -3,59 %, INTC US-2,43 %.Za propadem o takřka 30 % akcií Novavax je prezentace výsledků za druhý kvartál letošního roku, kdy čísla za 2Q22 byla slabší jak očekávání trhu a rovněž výhled zaostává za očekáváními analytiků Wall Street, NVAX US -29,64 %.Troyská unce zlata se obchodovala za 1794 USD WTI 90,61 USD/barel, Brent 96,41 USD/barel.Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (32.774 b.), S&P 500 o 0,4 % (4.122 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,2 % (12.493 b.).