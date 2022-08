Akciové trhy data o inflaci vítají. Výnosy dluhopisů otočily dolů

Akcie rostou, výnosy dluhopisů klesají. Tak se dá shrnout reakce trhů na data o inflaci, která skončila níže, než se očekávalo, a podpořila sázky na to, že by Fed mohl zvyšovat sazby méně razantně.



Trhy nyní naceňují utažení Fedem při zasedání 21. září spíše o 50 bazických bodů než o 75 bazických bodů, o což bankéři navyšovali na svých předchozích dvou zasedáních. Index spotřebitelských cen se v červenci zvýšil o 8,5 % meziročně a zchladil tak tempo z červnového nárůstu o 9,1 %, který byl největší za čtyři desetiletí. Přestože Fed bude dnešní čísla číst s úlevou, sama o sobě nestačí k tomu, aby sundal nohu z brzdy. Stále má co dotahovat.



Akciové trhy inflační data vítají. Index S&P 500 roste o 1,7 % a dosahuje nejvyšších úrovní od května. Ještě strměji roste Nasdaq 100 , který se nyní nachází téměř 20 % nad svým červnovým minimem. Index volatility Cboe se propadl pod 20, kde byl naposledy v dubnu.



Dvouleté výnosy amerických státních dluhopisů klesají o 15 bps, přičemž krátce po zveřejnění dat o inflaci propadly téměř až o 20 bps. Výnos 10letých amerických dluhopisů klesl o čtyři bps.



Dolar klesá a eurodolar se tak vyšvihl o 1,4 % nahoru na 1,0354. Česká koruna vůči dolaru posiluje o 2,04 % na 23,476 a vůči euru o 0,7 % na 24,321.

Klesá rovněž cena ropy. Brent o 1,6 % na 94,76 dolarů za barel a WTI o 1,81 % na 88,88 dolarů za barel. Futures na zlato vzrostly o 0,24 % na 1 801,63 USD za unci.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3273 -0.7488 24.5290 24.3142 CZK/USD 23.4650 -2.2231 24.0305 23.4630 HUF/EUR 394.4281 -0.6322 401.3644 393.1662 PLN/EUR 4.6757 -0.5186 4.7322 4.6696

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9715 1.0831 6.9715 6.8894 JPY/EUR 137.0150 -0.7605 139.5050 136.5963 JPY/USD 132.1435 -2.2087 135.4270 132.0480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8446 -0.1419 0.8471 0.8439 CHF/EUR 0.9738 -0.0821 0.9769 0.9704 NOK/EUR 9.8445 -0.9801 9.9798 9.8413 SEK/EUR 10.3734 -0.0732 10.3982 10.3702 USD/EUR 1.0367 1.4781 1.0369 1.0203

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4083 -1.9011 1.4397 1.4079 CAD/USD 1.2754 -1.0228 1.2897 1.2753