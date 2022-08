Fed to nyní se sazbami určitě nepřehání, stahovat se ale bude muset dřív, než si bude většina myslet, varuje ekonom Blinder

Bank of England čelí podobnému problému, jako americký Fed. Jen je v jejím případě násobeno jeden a půl krát, až dvakrát. Příčinou jsou ceny energií, které doléhají na Evropu, i když Británie „někdy nerada slyší, že je součástí Evropy“. Pro Bloomberg to uvedl americký ekonom Alan Blinder, který byl podle svých slov překvapen predikcemi, se kterými přišla britská centrální banka a které hovoří o inflaci dosahující 13 %. Něco takového je podle Blindera v USA nepravděpodobné. Jak vidí ekonom další vývoj?



Blindera vedle inflace překvapily i predikce BoE týkající se vývoje produktu. Banka totiž predikuje delší recesi a ekonom se domnívá, že pokud by k něčemu takovému skutečně došlo, přišla by fiskální stimulace. „Stejně, jako by přišla ve Spojených státech“. Blinder působil i ve vedení Fedu, jeho výsledky a činy za poslední dobu hodnotí jako slabé a připomíná, že i samotná americká centrální banka už uznává, že „byla za křivkou“.



Ekonom se podobně jako řada dalších domnívá, že Fed držel „supernízké sazby“ příliš dlouho, nyní s tím podle Blindera souhlasí i současný šéf Fedu Jay Powell. K tomu se ale přidávají další faktory, jakými je konflikt na Ukrajině, který Fed „samozřejmě nebyl schopen předpovídat“ a který má znatelný vliv na inflaci. „Jde o velmi významnou příčinu současné vysoké inflace, která panuje v USA a nejen zde," dodal ekonom.







Jak vysoko bude muset růst nezaměstnanost na snížení inflace? Blinder podle svých slov doufá, že to nemusí být o moc. Stejnou naději drží Jay Powell a ekonom v této souvislosti upozornil na následující: Během první poloviny letošního roku podle oficiálních dat klesal produkt, ale ekonomika stále tvořila hodně pracovních míst. A toto číslo by se muselo hodně snížit na to, aby nezaměstnanost začala růst.



Blinder konkrétně odhaduje, že americké hospodářství by mělo kvůli potřebnému ochlazení trhu práce a celé ekonomiky vytvářet měsíčně jen asi 100 tisíc pracovních míst. Během první poloviny roku to přitom bylo asi 500 tisíc a na uvedenou nižší hodnotu by bylo podle ekonoma dobré se dostat rychle. Pokud by tvorba pracovních míst klesla pod tuto hranici, pak by pravděpodobně začala růst nezaměstnanost. I u ní ale Blinder připomněl, že se nyní nachází pod většinou odhadů rovnovážné nezaměstnanosti.



„Pokud se nezaměstnanost nedostane někam k 6 %, nepůjde o zbytečné těžkosti, protože je nutné snížit inflaci“, míní ekonom. Ohledně možného přestřelení sazeb Blinder uvedl, že nyní se ho vůbec neobává, něco takového by mohlo nastat jen v budoucnu. V případě, že by Fed kvůli tlaku finančních trhů zapomněl na zpoždění, se kterým monetární politika ovlivňuje ekonomiku. „Fed se bude muset začít stahovat dříve, než se většina na trhu bude domnívat...ale ten čas ještě nepřišel“, zakončil ekonom.



Zdroj: Bloomberg