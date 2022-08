Elon Musk prodal kvůli sporu s Twitterem akcie Tesly za 6,9 miliardy USD

Šéf americké automobilky Elon Musk prodal v minulých dnech akcie firmy v hodnotě asi 6,9 miliardy dolarů (více než 165 miliard Kč). Ukazují to záznamy pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC). Musk dnes uvedl, že akcie prodal pro případ, že by prohrál soudní spor se společností a nakonec ji musel převzít. Chtěl se tak vyhnout situaci, že kdyby pak rychle potřeboval peníze na převzetí, mohl by být nucen akcie Tesly prodat i za nevýhodnou cenu.



"Ano. V (doufejme nepravděpodobném) případě, že si prosadí uzavření obchodu a někteří kapitáloví partneři se stáhnou, je důležité vyhnout se nucenému prodeji akcií," napsal Musk na stejnojmenné sociální síti. Odpověděl tak na dotaz jiného diskutujícího, který se ho zeptal, zda je s prodejem akcií hotov. Uvedl také, že pokud se akvizice Twitteru neuskuteční, akcie Tesly opět nakoupí.



"Lidé si tento pokerový tah vysvětlí tak, že šance na dohodu s Twitterem je nyní pravděpodobnější," napsal na twitteru analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.



Musk v dubnu za technologickou firmu nabídl 44 miliardy dolarů (přes bilion Kč), v červenci ovšem od dohody ustoupil. Obě strany tak nyní čeká právní bitva, která Muska může přijít na miliardy dolarů. chce, aby Musk akvizici dokončil. Šéf Tesly ale tvrdí, že jeho samotného i další investory úmyslně oklamal, pokud jde o počet falešných nebo spamových účtů na platformách, což je zásadní pro obchodní výsledky. Soud začíná 17. října.



Musk letos v dubnu řekl, že neplánuje další prodej akcií ze svého podílu v Tesle. Předtím prodal akcie firmy v hodnotě 8,6 miliardy dolarů. Musk je nyní nejbohatším člověkem světa, podle žebříčku dolarových miliardářů agentury Bloomberg jeho majetek v úterý dosahoval hodnoty kolem 250 miliard USD (zhruba šest bilionů Kč).



Právní experti tvrdí, že pokud Musk spor s Twitterem prohraje a bude nucen firmu koupit nebo zaplatit vysokou pokutu, je možné, že bude muset prodat další akcie Tesly. Z výkazů pro burzovní komisi SEC vyplývá, že Musk mezi 5. a 9. srpnem prodal zhruba 7,92 milionu akcií automobilky, nyní jich má 155,04 milionu. Za necelý rok Musk prodal akcie Tesly přibližně za 32 miliard USD, uvedla agentura Reuters.



Od 20. července, kdy výrobce elektromobilů vykázal lepší výsledky hospodaření, než se očekávalo, si akcie podniku připsaly téměř 15 procent. Přispěl k tomu i návrh zákona o klimatu předložený administrativou prezidenta Joea Bidena, který by v případě schválení zrušil omezení daňových úlev pro elektromobily.